Fatou, la gorila más vieja del mundo, celebra sus 69 años en el zoológico de Berlín.

Este lunes, el Jardín Zoológico de Berlín estuvo de fiesta. La gorila Fatou cumplió 69 años, conservando su récord como la gorila más longeva de su especie en todo el planeta. A través de un comunicado oficial, el parque informó que, si bien su salud es frágil debido a su avanzada edad, se encuentra estable bajo un monitoreo veterinario constante.
Fatou llegó a Berlín en 1959 y, tras más de seis décadas en el recinto, se convirtió en una figura histórica del zoológico. "A esta edad, es fundamental prestar mucha atención y responder a las necesidades individuales del animal", explicó la doctora Jennifer Hahn, encargada de supervisar su cuidado.
Cuidados intensivos para una "anciana"
La longevidad de Fatou obligó a los cuidadores a adaptar su estilo de vida. Actualmente, la gorila se mueve con calma y requiere más tiempo para realizar sus actividades diarias. Por este motivo, le asignaron un recinto propio al aire libre, alejado del grupo de gorilas más jóvenes, para que disfrute de "la paz y tranquilidad que merece a su avanzada edad".
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| 'Fatou', la gorila más longeva del mundo, celebra este lunes su 69 cumpleaños en el zoo de Berlín, donde vive desde 1959. pic.twitter.com/K9tKPa2N0H
Por otro lado, parte de estos cuidados se basan en su dieta, que consiste en varias comidas pequeñas a lo largo del día compuestas por alimentos seleccionados en lugar de fruta, que puede conllevar riesgos en su salud por su elevado contenido en azúcar.
Los gorilas están amenazados por la extinción
El director del zoológico, Andreas Knieriem, aprovechó el aniversario para recordar la crítica situación de los gorilas occidentales de llanura. En su hábitat natural, estos animales están amenazados de extinción por la caza furtiva y la destrucción de los ecosistemas.
Desde el zoológico, señalan que el envejecimiento de los animales es un fenómeno que surge a raíz de la cría en cautividad, puesto que, en su hábitat natural, la selección natural se encarga de eliminar a los animales enfermos y ancianos.
Estos animales son presa fácil de depredadores, son expulsados de su territorio por rivales o mueren de hambre al no poder cazar por sí mismos, mientras que en los zoos suelen vivir mucho más tiempo gracias a la atención veterinaria y a la falta de depredadores.
Actualmente, Fatou comparte el zoológico de Berlín con otros cinco gorilas: el lomo plateado Sango (21), y las hembras Djambala (24), Bibi (29), Mpenzi (40) y la pequeña Tilla (5).