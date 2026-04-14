14 de abril de 2026 - 11:52

Fatou, la gorila más vieja del mundo, celebra sus 69 años en el zoológico de Berlín

La primate que vive en el parque desde 1959, superó con creces la esperanza de vida de su especie.

Fatou, la gorila más vieja del mundo, celebra sus 69 años en el zoológico de Berlín.

Fatou, la gorila más vieja del mundo, celebra sus 69 años en el zoológico de Berlín.

Foto:

Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Este lunes, el Jardín Zoológico de Berlín estuvo de fiesta. La gorila Fatou cumplió 69 años, conservando su récord como la gorila más longeva de su especie en todo el planeta. A través de un comunicado oficial, el parque informó que, si bien su salud es frágil debido a su avanzada edad, se encuentra estable bajo un monitoreo veterinario constante.

Leé además

Esta adolescente enfrentará un proceso judicial con más de cien cargos.

Robó autos a los 13 años, se filmó para ganar fama en redes y hoy enfrenta 109 cargos en la justicia

Por Cristian Reta
Filas en el consulado de Pakistán en Barcelona para solicitar la documentación necesaria para la regularización que pide España

Atención argentinos: España regulariza a extranjeros de forma masiva y estos son los requisitos

Por Redacción Mundo

Fatou llegó a Berlín en 1959 y, tras más de seis décadas en el recinto, se convirtió en una figura histórica del zoológico. "A esta edad, es fundamental prestar mucha atención y responder a las necesidades individuales del animal", explicó la doctora Jennifer Hahn, encargada de supervisar su cuidado.

fatou gorila

Cuidados intensivos para una "anciana"

La longevidad de Fatou obligó a los cuidadores a adaptar su estilo de vida. Actualmente, la gorila se mueve con calma y requiere más tiempo para realizar sus actividades diarias. Por este motivo, le asignaron un recinto propio al aire libre, alejado del grupo de gorilas más jóvenes, para que disfrute de "la paz y tranquilidad que merece a su avanzada edad".

Embed

Por otro lado, parte de estos cuidados se basan en su dieta, que consiste en varias comidas pequeñas a lo largo del día compuestas por alimentos seleccionados en lugar de fruta, que puede conllevar riesgos en su salud por su elevado contenido en azúcar.

Los gorilas están amenazados por la extinción

El director del zoológico, Andreas Knieriem, aprovechó el aniversario para recordar la crítica situación de los gorilas occidentales de llanura. En su hábitat natural, estos animales están amenazados de extinción por la caza furtiva y la destrucción de los ecosistemas.

fatou gorila

Desde el zoológico, señalan que el envejecimiento de los animales es un fenómeno que surge a raíz de la cría en cautividad, puesto que, en su hábitat natural, la selección natural se encarga de eliminar a los animales enfermos y ancianos.

Estos animales son presa fácil de depredadores, son expulsados de su territorio por rivales o mueren de hambre al no poder cazar por sí mismos, mientras que en los zoos suelen vivir mucho más tiempo gracias a la atención veterinaria y a la falta de depredadores.

Actualmente, Fatou comparte el zoológico de Berlín con otros cinco gorilas: el lomo plateado Sango (21), y las hembras Djambala (24), Bibi (29), Mpenzi (40) y la pequeña Tilla (5).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alerta en Europa: lluvias intensas llegarán a Bulgaria.

Alerta por lluvias intensas: el cambio de tiempo que llega este martes tras el sol

Por Cristian Reta
fotografiaron por primera vez a una diminuta antilope de la que no se tenia informacion hace 20 anos

Fotografiaron por primera vez a una diminuta antílope de la que no se tenía información hace 20 años

Por Andrés Aguilera
Dieciséis heridos en Turquía tras tiroteo en escuela

Video sensible: exalumno entró a la escuela e hirió a escopetazos a 16 personas en Turquía

Por Redacción Mundo
La tortura de los empleados ocurrió en España.

Detuvieron a un grupo de empleadores por explotar a sus empleados: cuáles eran los "humillantes castigos"

Por Redacción Mundo