Fatou, la gorila más vieja del mundo, celebra sus 69 años en el zoológico de Berlín.

Este lunes, el Jardín Zoológico de Berlín estuvo de fiesta. La gorila Fatou cumplió 69 años , conservando su récord como la gorila más longeva de su especie en todo el planeta . A través de un comunicado oficial, el parque informó que, si bien su salud es frágil debido a su avanzada edad, se encuentra estable bajo un monitoreo veterinario constante.

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Fatou llegó a Berlín en 1959 y, tras más de seis décadas en el recinto, se convirtió en una figura histórica del zoológico. "A esta edad, es fundamental prestar mucha atención y responder a las necesidades individuales del animal", explicó la doctora Jennifer Hahn , encargada de supervisar su cuidado.

La longevidad de Fatou obligó a los cuidadores a adaptar su estilo de vida. Actualmente, la gorila se mueve con calma y requiere más tiempo para realizar sus actividades diarias. Por este motivo, le asignaron un recinto propio al aire libre , alejado del grupo de gorilas más jóvenes, para que disfrute de "la paz y tranquilidad que merece a su avanzada edad".

Por otro lado, parte de estos cuidados se basan en su dieta, que consiste en varias comidas pequeñas a lo largo del día compuestas por alimentos seleccionados en lugar de fruta, que puede conllevar riesgos en su salud por su elevado contenido en azúcar.

| 'Fatou', la gorila más longeva del mundo, celebra este lunes su 69 cumpleaños en el zoo de Berlín, donde vive desde 1959. pic.twitter.com/K9tKPa2N0H

El director del zoológico, Andreas Knieriem , aprovechó el aniversario para recordar la crítica situación de los gorilas occidentales de llanura . En su hábitat natural, estos animales están amenazados de extinción por la caza furtiva y la destrucción de los ecosistemas.

fatou gorila

Desde el zoológico, señalan que el envejecimiento de los animales es un fenómeno que surge a raíz de la cría en cautividad, puesto que, en su hábitat natural, la selección natural se encarga de eliminar a los animales enfermos y ancianos.

Estos animales son presa fácil de depredadores, son expulsados de su territorio por rivales o mueren de hambre al no poder cazar por sí mismos, mientras que en los zoos suelen vivir mucho más tiempo gracias a la atención veterinaria y a la falta de depredadores.

Actualmente, Fatou comparte el zoológico de Berlín con otros cinco gorilas: el lomo plateado Sango (21), y las hembras Djambala (24), Bibi (29), Mpenzi (40) y la pequeña Tilla (5).