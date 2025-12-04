Estados Unidos volvió a bombardear una lancha "narco" en el Pacífico y aumenta la tensión regional

Estados Unidos confirmó este jueves un nuevo ataque contra una lancha sospechada de transportar drogas en el Pacífico Oriental, en medio de una fuerte escalada militar en la región y crecientes tensiones diplomáticas con Venezuela. El operativo se suma a una serie de bombardeos efectuados en los últimos meses, que ya dejaron más de 80 muertos.
Según informó el Comando Sur en su cuenta oficial de X, el bombardeo se realizó en aguas internacionales bajo la conducción del secretario de Guerra, Pete Hegseth. El comunicado indicó que la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear ejecutó “un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada”.
La inteligencia militar confirmó que la embarcación transportaba narcóticos ilícitos y avanzaba por una ruta frecuentemente utilizada para el contrabando en el Pacífico Oriental. El ataque dejó cuatro muertos, catalogados como “narcoterroristas” por la fuerza estadounidense.
Un conflicto que crece en el Caribe y el Pacífico
El nuevo operativo se produce mientras Estados Unidos mantiene desplegada en el Caribe sur una flota naval de gran envergadura. El despliegue comenzó en septiembre con el argumento de frenar el narcotráfico, pero su presencia generó una escalada de tensión con varios gobiernos de la región.
Desde entonces, se multiplicaron los bombardeos contra lanchas rápidas presuntamente cargadas de droga, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Los operativos fueron cuestionados por organizaciones humanitarias y sectores políticos estadounidenses por su alto nivel de letalidad.
Un video que desata polémica en Washington
El ataque de este jueves coincidió con la presentación, a puertas cerradas, del video de un operativo anterior que también dejó muertos. El material fue mostrado por el jefe del Comando de Fuerzas de Operaciones Especiales, Frank Bradley, ante congresistas republicanos y demócratas.
Ese segundo ataque, realizado en el Caribe, terminó con 11 fallecidos. Según denunció el representante demócrata Jim Himes, el video revela que las fuerzas estadounidenses dispararon un segundo misil contra dos sobrevivientes que habían quedado a la deriva tras la destrucción de su embarcación.
“Es una de las cosas más perturbadoras que he visto en toda mi carrera”, afirmó Himes. Para el legislador, el material muestra a dos personas “claramente desesperadas, sin medios para desplazarse”, que fueron igualmente atacadas. El episodio abrió un debate en el Congreso sobre si el operativo podría constituir un crimen de guerra, mientras que la Casa Blanca reconoció los hechos.
El senador republicano Tom Cotton, presidente del comité selecto de inteligencia, defendió la legalidad de los ataques y afirmó que las acciones se enmarcan en la lucha contra organizaciones criminales transnacionales. Sin embargo, para sectores demócratas, los métodos empleados están cruzando límites éticos y jurídicos.
La controversia sumó así un nuevo capítulo, mientras Estados Unidos enfrenta críticas crecientes por su estrategia militar contra el narcotráfico en la región y las denuncias por ataques a náufragos que no representaban una amenaza inmediata.