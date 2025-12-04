Estados Unidos volvió a bombardear una lancha "narco" en el Pacífico y aumenta la tensión regional

Estados Unidos confirmó un nuevo ataque letal contra una lancha presuntamente vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental. La operación, que dejó cuatro muertos, profundiza la tensión regional y reaviva sospechas sobre posibles violaciones al derecho internacional.

Estados Unidos atacó nueva lancha en el Pacífico en pleno debate por la legalidad de las operaciones.

Estados Unidos confirmó este jueves un nuevo ataque contra una lancha sospechada de transportar drogas en el Pacífico Oriental, en medio de una fuerte escalada militar en la región y crecientes tensiones diplomáticas con Venezuela. El operativo se suma a una serie de bombardeos efectuados en los últimos meses, que ya dejaron más de 80 muertos.

Según informó el Comando Sur en su cuenta oficial de X, el bombardeo se realizó en aguas internacionales bajo la conducción del secretario de Guerra, Pete Hegseth. El comunicado indicó que la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear ejecutó “un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada”.

La inteligencia militar confirmó que la embarcación transportaba narcóticos ilícitos y avanzaba por una ruta frecuentemente utilizada para el contrabando en el Pacífico Oriental. El ataque dejó cuatro muertos, catalogados como “narcoterroristas” por la fuerza estadounidense.

Embed On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP — U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025 Un conflicto que crece en el Caribe y el Pacífico El nuevo operativo se produce mientras Estados Unidos mantiene desplegada en el Caribe sur una flota naval de gran envergadura. El despliegue comenzó en septiembre con el argumento de frenar el narcotráfico, pero su presencia generó una escalada de tensión con varios gobiernos de la región.

Desde entonces, se multiplicaron los bombardeos contra lanchas rápidas presuntamente cargadas de droga, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Los operativos fueron cuestionados por organizaciones humanitarias y sectores políticos estadounidenses por su alto nivel de letalidad.