Estaba de vacaciones y la llamaron para darle la peor de las noticias: “Acaban de demoler toda tu casa”

Una mujer denunció que una empresa demolió por error su vivienda mientras estaba de vacaciones. Sarah Hodgson, la residente de la ciudad de Atlanta en Estados Unidos, informó a medios locales que, pese a que la compañía reconoció la equivocación, no le contestan los llamados y no le han ofrecido una solución.

Sin dudas, cuando una persona organiza sus vacaciones su objetivo principal es dejar atrás los problemas que lo aquejan en su día a día y relajarse. Desafortunadamente, una mujer estadounidense vio su ansiado descanso interrumpido por un estresante e impensado problema.

Según relató a AP News, fue su vecina quien la llamó para darle la noticia que le causaría pesadillas hasta la actualidad. “Me llamó y me dijo: ‘hay alguien por aquí que acaba de demoler toda tu casa, la derribaron toda’”, relató, a la vez que explicó que fue la misma mujer quien decidió enfrentar a los trabajadores para defender la propiedad de Hodgson.

Así quedó la casa de Sarah Hodgson en Atlanta, estado de Georgia, tras el error de la compañía de construcción. Foto: Fox 5 Atlanta

No obstante, los hombres se mostraron hostiles ante la acusación de la mujer y Sarah debió comunicarse con un familiar, quien se encontraba trabajando cerca del lugar, para que pudiera ver qué estaba sucediendo. Tras horas de desesperación y desconcierto, los trabajadores confesaron que la demolición había sido una equivocación, ya que confundieron la vivienda de Hodgson con otra del mismo barrio.

Pese a que la empresa reconoció la equivocación, los empleados dejaron de contestar los llamados de Sarah y no le han ofrecido una solución para remediar las pesadillas que le ocasionaron. “Estoy furiosa. Me sigo despertando pensando: ‘¿Es todo esto, una broma o algo así?’ Estoy simplemente en shock”, confesó la residente del estado de Georgia.

Afortunadamente, este no era el domicilio que actualmente ocupaba Sarah, ya que informó que no vivía en esa casa desde hace más de 15 años. Sin embargo, precisó que la vivienda estaba en óptimas condiciones y en buen estado.

Así quedó la casa de Sarah Hodgson en Atlanta, estado de Georgia, tras el error de la compañía de construcción. Foto: Fox 5 Atlanta

“El césped estaba cortado, el patio limpio, los impuestos pagados” expresó, y sumó con notable enojo: “¿Cómo es que la gente va y derriba la propiedad de alguien y luego se marcha? ¿Cómo pueden pensar que eso está bien? Solo desearía que vinieran a solucionar el problema que causaron”.

En este sentido, Sarah contó a medios locales que presentó una denuncia contra “You Call It We Haul It”, la empresa culpable del error que ofrece servicios de demolición y transporte. En adición, comentó que está siendo asesorada por sus abogados para reclamar justicia y vecinos de la zona se unieron en solidaridad con la mujer para remarcar su pedido.

Seguí leyendo