España: detuvieron a un párroco por tráfico de viagra y estupefacientes

La policía española detuvo a un cura párroco y a su presunta pareja en la localidad de Badajoz, quienes son investigados por tráfico de viagra y otros estupefacientes en dicha región.

La Guardia Civil procedió a los arrestos este lunes y ambas personas quedaron a disposición de la Justicia. En tanto, el religioso quedó en libertad provisional con prohibición de abandonar el país y la obligación de comparecer ante la justicia dos días al mes. Sin embargo, la presunta pareja no corrió la misma suerte y fue a prisión sin fianza.

En un comunicado, el párroco detalló que “todo se resolverá” y que “todo lo que se está diciendo es falso”. Por su parte, el abogado del sacerdote negó que su cliente tuviera conocimiento alguno de los hechos y agregó que no hay pruebas que lo incriminen.

Según el portal 20minutos, los sospechosos fueron detenidos en la vivienda anexa a la parroquia en la que el religioso residía pero no se confirmó si vivían juntos. “No puedo decir nada más”, se excusó. En cuanto a las sustancias incautadas, solo dijo que no podía brindar información sobre el caso y se limitó a decir que “en la sacristía no ha entrado nadie” y que “no se ha registrado siquiera”.

En la residencia del cura las autoridades encontraron dos kilogramos de mefedrona, un tipo de droga que produce efectos similares a las anfetaminas, viagra y otro material estimulante. Además, la Policía secuestró 3.300 euros en efectivo, básculas de precisión, así como dos teléfonos móviles y un ordenador portátil que será analizado.

Qué dijo el obispado del cura con viagra y droga

El Obispado de Plasencia, al que pertenece la parroquia involucrada, publicó un comunicado en el que manifestó que “lamenta los hechos descritos por el dolor, sufrimiento y escándalo que suponen”. Agregaron que están “aguardando a que se esclarezcan los hechos, ya que la investigación sigue su curso”.

Puntualizaron que siguen el desarrollo de la investigación “con prudencia y respeto hacia las personas implicadas”. Finalizan el comunicado declarando su disposición a colaborar en todo lo que se les necesite, y a “afrontar las actuaciones pertinentes”.