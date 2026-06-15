Escucharon una leyenda escolar durante años, exploraron el subsuelo y descubrieron una villa romana

Los alumnos del Liceo Científico Cavour de Roma confirmaron lo que los adultos consideraban una simple leyenda urbana escolar. Durante una protesta estudiantil, el acceso a zonas restringidas bajo el gimnasio permitió redescubrir una lujosa villa romana del siglo II , decorada con mosaicos y frescos de gran valor histórico.

Durante décadas, profesores y autoridades del establecimiento desestimaron los relatos de sus alumnos. Se creía que la cercanía del Coliseo y otros monumentos antiguos alimentaba la imaginación de los jóvenes, llevándolos a inventar historias sobre ruinas escondidas. Sin embargo, en 2021 , una ocupación del edificio como medida de protesta brindó la oportunidad de explorar el subsuelo del gimnasio y confirmar la existencia de estructuras antiguas.

La intervención de los arqueólogos, impulsada por una docente que escuchó los relatos de los jóvenes, validó el hallazgo. Las excavaciones revelaron una serie de habitaciones de mediados del siglo II d.C. decoradas con frescos coloridos y figuras con motivos florales.

También se localizaron bóvedas con estuco (un material refinado de cal y arena que era un signo de distinción técnica en las residencias del Imperio Romano) , y complejos mosaicos que demuestran el nivel de lujo que caracterizaba a esta vivienda urbana aristocrática.

La ubicación de esta construcción no es azarosa, ya que la escuela se asienta entre la colina Esquilina y el antiguo barrio de las Carinas . Esta fue una de las zonas más exclusivas de la Roma antigua, donde residieron figuras de la talla de Cicerón , el general Pompeyo y el emperador Augusto .

Aunque se desconoce la identidad exacta de todos los habitantes de esta villa, las investigaciones arqueológicas apuntan a la familia Umbrius como posibles propietarios. Este vínculo se estableció gracias a una tubería de agua antigua encontrada bajo el predio durante la construcción del primer edificio técnico de la escuela en 1895.

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Por qué el hallazgo fue ignorado durante más de un siglo

Aquel hallazgo inicial fue ignorado y cayó en el olvido durante más de un siglo, sin dar lugar a investigaciones posteriores. Fue necesaria la persistencia de los alumnos actuales para que el patrimonio saliera nuevamente a la luz y fuera reconocido oficialmente por la Superintendencia Especial de Roma.

El proyecto actual contempla la apertura de la villa al público general una vez finalizadas las tareas de conservación técnica. Un detalle relevante es que los propios estudiantes del instituto se convertirán en guías oficiales del sitio. Así, el espacio que fue motivo de escepticismo pasará a ser un motor cultural activo bajo el suelo del gimnasio.