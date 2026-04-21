Escándalo sanitario en Bulgaria: incautan más de 3 toneladas de "queso falso" y en mal estado en zona turística

Un a masiva inspección de la Agencia de Seguridad Alimentaria de Bulgaria en la costa del Mar Negro terminó con el cierre de una fábrica de lácteos y varios locales ilegales. Las autoridades confiscaron más de 3,3 toneladas de alimentos , incluyendo quesos falsificados, mariscos sin refrigeración y productos vencidos listos para el consumo de turistas.

La inspección se concentró en puntos clave como Burgas, Sunny Beach, Ravda y Sveti Vlas . El hallazgo más alarmante ocurrió en una planta procesadora de lácteos en Burgas, donde se encontraron dos toneladas de productos que imitaban quesos de otros fabricantes , utilizando etiquetas de marcas reconocidas para engañar al consumidor.

Las condiciones del lugar eran deplorables, con suelos agrietados, corrosión y una falta total de higiene básica. Ante este panorama, se procedió al cierre inmediato del establecimiento para evitar riesgos epidemiológicos graves entre la población local y los visitantes de la temporada.

En el mercado central de Burgas, las autoridades detectaron 70 kilos de mejillones y pescados que se vendían al aire libre y sin hielo. Además, se retiraron de la venta 60 kilos de lácteos y carnes que carecían de etiquetas identificatorias, lo que impide garantizar su seguridad.

La acción no se detuvo en las ciudades principales, ya que en los complejos turísticos del sur de la costa búlgara, los inspectores clausuraron cinco locales que funcionaban de forma ilegal, sin ningún tipo de registro administrativo. En estos operativos se hallaron otros 1.200 kilos de productos de origen animal que estaban vencidos o que no tenían las marcas de control obligatorias.

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El fin de las influencias locales mediante controles cruzados

Un punto destacado por la Agencia de Seguridad Alimentaria (BABH) fue el método utilizado para garantizar la transparencia del operativo. Se implementaron las denominadas "inspecciones cruzadas", donde funcionarios de la región de Stara Zagora fueron los encargados de fiscalizar los comercios en la zona de Burgas.

Esta estrategia busca eliminar cualquier tipo de presión o compromiso que pudieran tener los inspectores regionales con los dueños de los negocios locales. Al traer personal de otras provincias, se asegura una supervisión imparcial sobre la calidad de la comida, asegurando que ningún lote peligroso llegue a la mesa de los consumidores durante el verano.