Encontraron a un niño de 2 años abandonado adentro de una valija: presentaba signos de violencia

Un niño de 2 años fue encontrado vivo dentro de una maleta en una ciudad mexicana y el caso genera gran indignación y preocupación en los ciudadanos. El hecho ocurrió la mañana de este martes, cuando vecinos de Puebla reportaron a las autoridades la presencia de una valija sospechosa en una vereda de la colonia La Loma.

El pequeño, cuyo estado de salud evoluciona favorablemente, según precisaron funcionarios sanitarios de Puebla, fue encontrado por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los uniformados acudieron al lugar tras recibir un llamado de los vecinos, quienes se mostraron preocupados por la repentina aparición de una maleta.

Al abrir la caja, dieron con un pequeño de 2 años con la ropa completamente mojada y notables signos de violencia. Momentos más tarde, personal de Protección Civil de Puebla se apersonó en el lugar de los hechos para brindar asistencia al menor y determinar que se encontrara fuera de peligro.

El pequeño presentaba signos de violencia y, al sacarlo de la maleta, las autoridades informaron que su ropa estaba completamente mojada. Foto: @PacoZeaCom

Asimismo, los uniformados le retiraron las prendas mojadas al pequeño y lo cubrieron con frazadas provistas por los vecinos.

El menor fue puesto al resguardo de Personal de la Dirección de Atención a Víctimas y recibió asistencia médica en el Hospital General del Norte. Medios locales informaron que la salud física del menor evoluciona, ya que desde el nosocomio lo alimentaron y él pequeño aceptó la comida exitosamente.

No obstante, la titular de la secretaría de Salud de Puebla, Araceli Soria, informó que el niño padece el Síndrome de Niño Maltratado. Esta es una forma de maltrato infantil que se produce cuando un menor es sacudido de forma violenta por un adulto. En algunos casos puede ocasionar lesiones graves como hematomas cerebrales, inflamación, presión y sangrado dentro del cerebro, de acuerdo con el sitio MedlinePlus.

“Afortunadamente, el niño no tiene lesiones graves. Ya se le hicieron estudios, tomografías, no hay fractura, no hay daños severos, por lo tanto, el niño ya está despierto. Está consciente”, informó la funcionaria.

Vecinos de La Loma dieron aviso a las autoridades al percatarse de la sospechosa maleta en la colonia. Foto: @PacoZeaCom

En adición, la presidenta del Sistema Estatal DIF, Gabriela Bonilla, informó que están “esperando las indicaciones de las autoridades correspondientes por si tiene el ingreso a nuestras casas de asistencia, en donde será recibido con todo nuestro amor”.

Por último, las autoridades llevan a cabo una investigación para determinar las circunstancias en las que fue abandonado el pequeño, y quién o quienes llevaron a cabo la acción que generó gran indginación y preocupación en los vecinos de La Loma.