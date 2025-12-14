14 de diciembre de 2025 - 09:37

Elecciones en Chile: José Antonio Kast y Jeannette Jara se disputan la presidencia en el balotaje

Desde Chile, Los Andes sigue la jornada electoral mientras se define el rumbo de ese país. Aunque presentaron demoras, las urnas iniciaron a las 8 y ya votó el actual presidente Gabriel Boric.

Elecciones en Chile: la candidata del oficialismo Jeannete Jara (izq.) y el republicano José Antonio Kast (der.).

Foto:

NA / Xinhua
Por Redacción Mundo

Tras la reciente apertura, Chile celebra este domingo 14 de diciembre una nueva elección presidencial. Los Andes se encuentra en el país vecino con un enviado especial para seguir la jornada electoral, donde los ciudadanos definirán quién será el sucesor de Gabriel Boric para el período 2026-2030.

En esta ocasión, se elige en la segunda vuelta electoral (balotaje), entre dos posturas políticas muy bien marcadas. La elección enfrentará a la candidata de izquierda, Jeannette Jara, con el ultraderechista y fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Los chilenos acuden hoy a las urnas, en una votación que es totalmente obligatoria. La medida rige desde la ley aprobada en 2022, que fijó sanciones para quienes no participen. Hasta entonces, la obligatoriedad alcanzaba solo a quienes se registraban previamente en el padrón.

El inicio oficial de las elecciones en Chile comenzó a las 8, donde las mesas y locales de votación abrieron a la espera de un nuevo líder. Si bien en algunos lugares se presentaron demoras, la jornada electoral avanza con normalidad. El horario de cierre será a las 18.

El actual presidente de Chile, Gabriel Boric, emitió su voto en Punta Arenas y nuevamente se dirigió a todos los chilenos. Antes de ingresar a su lugar de votación, invitó a la ciudadanía a participar: “La decisión de cada uno vale igual. Todas y todos valemos lo mismo en Chile”.

Quiénes son los candidatos a presidente de Chile

  • Jeannette Jara, 51 años (Unidad por Chile)

Administradora pública y abogada, es dirigente del Partido Comunista. Se desempeño como Ministra del Trabajo y Previsión Social durante el gobierno de Boric y fue Subsecretaria de Previsión Social (2016–2018).

  • José Antonio Kast, 59 años (Partido Republicano)

Abogado y diputado (2002-2018), representa al sector más duro de la derecha -o “nueva derecha”. Su discurso se centra en el combate a la delincuencia, la expulsión de migrantes ilegales y en los valores conservadores.

