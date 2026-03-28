Dolor por la muerte del fundador de una emblemática marca de colchones y sábanas

Murió este sábado a los 92 años el empresario chileno José Rosenberg Villarroel, fundador de la famosa marca de colchones Rosen , y dejó detrás una de las historias más representativas del desarrollo industrial desde el sur de Chile y expandida a varios países, incluyendo a Argentina .

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La noticia fue confirmada por la propia compañía Rosen , que definió al fallecido como una figura clave en la industria en América Latina.

“Con profundo pesar, Rosen comunica el fallecimiento de su fundador José Rosenberg Villarroel, destacado empresario chileno y figura clave en el desarrollo de la industria del descanso en América Latina”, expresó la empresa chilena en un comunicado oficial conocido este fin de semana.

La historia empresarial de José Rosenberg comenzó en 1958 , en un galpón de apenas 50 metros cuadrados en Temuco, al sur del país trasandino .

Murió el empresario chileno José Rosemberg Villarroel, fundador de la famosa marca de colchones y sábanas Rosen

Murió el empresario chileno José Rosemberg Villarroel, fundador de la famosa marca de colchones y sábanas Rosen

Allí, la familia fabricaba colchones de manera artesanal, con una producción inicial que rondaba una unidad por día.

Con el paso del tiempo, ese emprendimiento familiar se transformó en un holding con presencia en distintos países de la región, entre ellos, Argentina, Bolivia, Perú y Colombia.

Rosen dejó de ser solo una fábrica de colchones para convertirse en una marca integral, con desarrollo en camas, muebles y ropa de cama, consolidando una fuerte expansión comercial que también la posicionó como una opción elegida por consumidores argentinos con tienda local.

Rosen, famosa marca chilena de colchones y ropa de cama fundada por José Rosenberg Rosen, famosa marca chilena de colchones y ropa de cama fundada por José Rosenberg Web

La trayectoria de Rosenberg también tuvo reconocimiento institucional.

En 2008, junto a sus hermanos, recibió el Premio Hernán Briones al Emprendedor, otorgado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), en reconocimiento a su aporte al desarrollo industrial.

Según informó Diario Financiero, el empresario se retiró formalmente de la gestión en diciembre de 2023, tras décadas al frente del directorio.

Aun así, su figura continuó ligada a la identidad de la marca: en 2025, la marca Rosen presentó en Londres una línea premium llamada “J. Rosenberg”, en homenaje a su legado y como parte de su proyección internacional.