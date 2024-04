El video que muestra cómo la mujer llegó al banco con el cadáver de su tío para sacar un préstamo

Ayer se hizo viral un escalofriante video de una mujer intentando sacar un préstamo en una sucursal del Itaú Unibanco en Bangú, un barrio al oeste de Río de Janeiro, Brasil, con el cadáver de su tío.

Hoy el caso está siendo investigado por la policía brasileña y difundieron nuevas imágenes donde muestra el momento en que Érika de Souza Vieira Nunes baja a su pariente Paulo Roberto Braga del auto de una aplicación de servicios de transporte. Allí se puede ver claramente cómo lo pasa a la silla de ruedas, él con la cabeza colgando e inmóvil para luego ir hacia el banco.

Horror: una mujer llevó el cadáver de su tío para obtener un préstamo

El sitio G1 de Brasil fue el medio que obtuvo las imágenes del estacionamiento del centro comercial donde está ubicada la sucursal bancaria. Estas dejan una evidencia más de que Paulo estaba muerto.

El caso comenzó cuando Nunes se presentó al lugar con su tío de 68 años, alegando que necesitaba su firma para tramitar un préstamo de aproximadamente 17.000 reales, equivalente a unos $2.800.000.

A pesar de que Braga claramente no estaba en buen estado, Nunes logró engañar a los empleados del banco hasta el momento en que su tío debía firmar el trámite. En ese instante, los empleados notaron algo inusual: Nunes sujetaba la mano de Braga con la lapicera para que pudiera escribir y le sostenía la cabeza desde la nuca. Ella les sostenía que no había de qué preocuparse porque era “algo normal”, informó el medio O’Globo.

“Firme para que no me dé más dolores de cabeza tener que ir al registro civil. No puedo más”, le decía a su tío. “Tío Paulo necesita firmar. Si usted no firma, no hay manera. Yo no puedo firmar por usted, lo que puedo hacer, lo haré. Igual que el documento aquí: Paulo Roberto Braga. Usted tiene, agarre bien fuerte la silla, ¿no sostuvo ahí la puerta?”, insistió la sobrina.

La situación alarmó a los empleados, quienes descubrieron horrorizados que Braga en realidad estaba muerto. Inmediatamente, llamaron a la Policía.

Las autoridades llegaron al lugar y, tras determinar que Braga estaba muerto, detuvieron a Érika de Souza Vieira Nunes. Se le acusó de tentativa de robo con estafa y profanación de cadáver. Ella aseguró que el hombre estaba vivo cuando llegó al banco.

QUÉ REVELÓ LA AUTOPSIA DEL CADÁVER

“No es posible decir el momento exacto de la muerte. El SAME constató que había lividez cadavérica. Esto ocurre a partir del momento de la muerte, pero solo se nota alrededor de dos horas después “, explicó el comisario Fábio Luiz de Souza sobre las manchas que encontraron en el cuerpo de Braga.

El Instituto Médico Legal indicó que el hombre murió por insuficiencia cardíaca y broncoaspiración. El diario Metropeles informó que le extrajeron sangre del estómago para realizar una prueba toxicológica y determinar si fue envenenado o no.

Érika de Souza Vieira Nunes fue detenida por la policía.

El historial clínico reveló que entre el 8 y 15 de abril fue atendido en una Unidad de Atención de Emergencia por una neumonía con taquicardia. En las declaraciones a las autoridades, Erika contó la misma versión.

“En mis 22 años de carrera nunca había visto una historia como esta”, dijo el comisario Fábio Luiz de Souza sobre el caso.

QUÉ DECLARÓ LA DETENIDA

Érika de Souza Vieira Nunes dijo que tras ser dado de alta, su tío tenía ganas de sacar un préstamo para comprarse un televisor y realizar refacciones de su hogar. A su vez, afirmó que lo acompañó para ayudarlo y que cuando salieron de casa, Paulo estaba consciente pero débil.

Según Erika, Paulo murió dentro de la sucursal del banco

Una vez llagaron al banco, según su relato, su tío dejó de responder e intentó despertarlo, pero no hubo reacción. “Los hechos no sucedieron como fueron narrados. El señor Paulo llegó vivo a la sucursal bancaria. Hay testigos que también serán escuchados en el momento oportuno. Empezó a sentirse mal y luego le hicieron todos estos procedimientos. Todo esto se aclarará y creemos en la inocencia de la señora Érika”, declaró la abogada defensora de la mujer involucrada.