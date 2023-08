El abogado ambientalista y político estadounidense Robert Francis Kennedy Jr., uno de los candidatos demócratas a las elecciones presidenciales de 2024, denunció públicamente la recepción de numerosas amenazas de muerte.

“Recibo muchas amenazas, amenazas de muerte”, dijo el político en una entrevista con el periodista Tucker Carlson. El político contó que “hace dos semanas un enfermo mental logró entrar en el segundo piso de la casa”.

Kennedy Jr. indicó que había enviado al Servicio Secreto de EE.UU. (USSS, por sus siglas en inglés) un informe de muchas páginas sobre las amenazas recibidas, sobre todo para solicitar de nuevo la protección de la agencia.

En julio pasado, el político informó que el USSS había rechazado su solicitud de protección como candidato presidencial a pesar de los “riesgos” existentes. Kennedy Jr., sobrino del expresidente John F. Kennedy, lanzó su campaña como candidato del Partido Demócrata a principios de este año pero desde hace algunas semanas afirma estar siendo amenazado de muerte con creciente insistencia.

Durante el mes de julio, Kennedy manifestó, durante un debate televisivo, que “Rusia no va a perder esta guerra. Rusia no puede permitírselo, sería como si nosotros perdiéramos una guerra contra México. No van a perder la guerra”. Estos dichos, al parecer, lo habrían puesto en la mira del gobierno estadounidense, que está siendo fuertemente criticado por el desgaste que ha provocado en la economía el apoyo irrestricto a Ucrania para que continúe enfrentando a Rusia.