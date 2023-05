El príncipe Harry y Meghan Markle sufrieron una persecución “casi catastrófica” en auto por Nueva York

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle sufrieron la noche del martes una “persecución automovilística casi catastrófica” en la que participaron paparazis en Nueva York (Estados Unidos), dijo el miércoles un portavoz de la pareja.

”Esa implacable persecución, que duró más de dos horas, generó varias casi colisiones con otros conductores que circulaban por la carretera, peatones y dos agentes de la Policía de Nueva York”, añadió el vocero replicado por AFP.

La pareja había asistido anoche a la entrega de unos premios en los que la esposa del hijo menor del rey Carlos III fue galardonada por su labor feminista, informó Reuters.

Harry y Meghan abandonaron sus funciones reales en 2020 y se mudaron a Estados Unidos en parte debido a lo que ellos describieron como un intenso acoso mediático. Diana de Gales, la recordada madre de Harry, justamente falleció en un choque: en agosto de 1997 se estrelló el auto en el que viajaba mientras cuando huía a toda velocidad de unos paparazis en París (Francia).

Lady Di murió en 1997 en un choque en París, Francia (Archivo)

El discurso feminista de Meghan Markle

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, hizo su primera aparición pública en Nueva York para asistir al Women of Vision Awards 2023, donde fue reconocida por su labor feminista.

Meghan Markle

El perfil de “Mujeres de visión” de Meghan la describe como una “feminista, defensora de los derechos humanos y la equidad de género, y un modelo a seguir global. Su defensa de por vida para las mujeres y las niñas sigue siendo un hilo constante que teje a través de empresas humanitarias y comerciales”.

Dijo Meghan: “Puedes trazar un camino en el que lo que repites en tus actos diarios de servicio, en amabilidad, en defensa, en gracia y en justicia, se conviertan en las mismas cosas que son reconocidas por la próxima ola de mujeres, tanto jóvenes como mayores, quienes también elegirán este momento para unirse al movimiento y hacer realidad nuestra visión de un mundo equitativo”.

Markle reconoció la inspiración que la fundación había significado en su vida: “Soy una mujer que sigue inspirada e impulsada por esta organización. Me permitió reconocer que parte de mi mayor valor y propósito en la vida era defender a aquellos que no se sentían escuchados, hacer frente a la injusticia y no tener miedo de decir lo que es verdad, lo que es justo y lo que es correcto”.

La exactriz también rindió homenaje a la trayectoria de su amiga Gloria Steinem: “Si bien estaba familiarizada con la mayor parte de su trabajo antes de esta noche, nada podría compararse con el enfoque, la determinación, la energía que siento con cada uno de ustedes, especialmente cuando todos somos testigos de su elegancia y el poder de su fuerza”.