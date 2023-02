Habló la mujer con la que el príncipe Harry perdió su virginidad: “Fue rápido, salvaje, excitante”

Luego de que el hijo más joven de Lady Di y Carlos III publicara su autobiografía “Spare, en la sombra”, los medios y la sociedad británica no han dejado de sorprenderse con sus revelaciones. Una de ellas cobra especial importancia actualmente, puesto que la mujer con la que el príncipe perdió su virginidad dió una detallada entrevista en la que contó cómo se desarrolló la noche que pasó con Harry.

Sasha Walpole, de 40 años, brindó una entrevista al diario británico The Sun en la que pudo contar su parte de la historia con el príncipe y aseguró que tenían una muy buena relación de amistad. Tal vez su punto de vista no habría sido necesario si no fuera por las polémicas líneas que Harry dedicó de su libro a recordar su primer encuentro sexual.

Sasha Walpole a sus 19 años, durante el festejo por el cumpleaños del entonces Príncipe Harry. Foto: Dan Charity.

“Fue un apasionado revolcón de cinco minutos”, comenzó a explicar Walpole sobre el hecho que ocurrió en el campo abierto detrás de un bar de Inglaterra. La mujer, quien trabajaba como moza de cuadra del ahora Rey Carlos III, había invitado a Harry a festejar su cumpleaños en el lugar llamado The Vine Tree.

Una vez en el lugar, Harry de 17 años y Sasha de 19 se encontraban felices tomando cinco shots cada uno, cuando el príncipe dejó a un lado su timidez y propuso ir un poco más allá.

Debido al alcohol y la euforia del festejo, los jóvenes se encontraban lo suficientemente ebrios cuando Harry le preguntó a Walpole si quería acompañarlo a fumar. Al acceder, ambos se dirigieron a la parte trasera del bar para alejarse de la muchedumbre.

Ya solos y en un campo abierto, la mujer contó que Harry dio el primer paso. “Empezó a besarme. Fue apasionado, intenso. Los dos lo sabíamos. Pasó de un beso al suelo muy rápidamente”, contó a The Sun.

Harry a sus 17 años, la noche que perdió su virginidad. Foto: Dan Charity.

Y continuó: “fue emocionante; ardiente, porque no debimos haberlo hecho. No era el Príncipe Harry para mí, era Harry, mi amigo, y la situación se descontroló un poco. Yo no sabía que él era virgen. No había ninguna sensación de virginidad, parecía saber lo que hacía. Fue rápido, salvaje, excitante. Los dos estábamos borrachos. Si no, no habría ocurrido”.

En su libro, el príncipe aseguró que el momento en que perdió su virginidad fue un “episodio poco glorioso” con una “mujer mayor”. Sobre esto, Walpole coincidió entre risas con el hombre de 38 años. “No me importa que lo diga porque no es muy glorioso, ¿verdad? Estábamos borrachos y teniendo sexo en el campo”, cerró Walpole.