El pedido del embajador argentino en Francia por un mapa que mostraba a las Islas Malvinas como británicas

Ian Sielecki se negó a continuar una audiencia ante el Parlamento francés al advertir que el mapa detrás suyo mostraba a las Islas Malvinas como territorio británico. Finalmente las islas fueron cubiertas y la exposición continuó.

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, protagonizó un momento de tensión diplomática al negarse a continuar una audiencia ante el Parlamento francés al advertir que el mapa ubicado detrás suyo mostraba a las Islas Malvinas y al Atlántico Sur como territorio británico.

La presentación tenía como objetivo exponer sobre el estado de la relación bilateral entre la Argentina y Francia. Al comenzar su intervención ante la comisión de Asuntos Extranjeros de la Asamblea Nacional, presidida por Bruno Fuchs, Sielecki agradeció la invitación y destacó el interés que distintos sectores franceses vienen mostrando por el país.

“Me siento profundamente honrado de estar hoy aquí entre ustedes y por el interés que muestran actualmente por la Argentina”, expresó. Sin embargo, de inmediato marcó su objeción: “Debo señalar que existe un pequeño problema, señor presidente, que en realidad es un gran problema para mi país. Acabo de notar que estoy sentado frente a un mapa que muestra a las Islas Malvinas y el Atlántico Sur como si formaran parte del territorio del Reino Unido”.

Embed “Acabo de ver que muestran las Islas Malvinas como parte del Reino Unido”



Durante la Asamblea Nacional, el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, dijo que hablar frente a un mapa que no reconoce las islas como argentinas “implica legitimar una vulneración a la soberanía”. pic.twitter.com/DZ6pXKp7G7 — Corta (@somoscorta) January 22, 2026 Durante la presentación, una integrante de la comisión indicó que en el mapa figuraba la sigla “R-U” debajo de las islas, en referencia al Reino Unido. Ante el planteo del embajador, Fuchs intervino y sostuvo: “Entre paréntesis, todos sabemos que se trata de un territorio en disputa, no se lo ha atribuido, como usted dice en ese mapa”.

Sielecki no dio por saldada la explicación y remarcó que, pese a esa aclaración, el territorio aparecía identificado como británico. Para graficar la situación, trazó una comparación directa: “Es como si se le pidiera al embajador de Ucrania que viniera a hablar frente a un mapa que mostrara los territorios ocupados por Rusia como parte legítima de Rusia. Estoy seguro de que mi colega ucraniano se negaría de manera categórica”.