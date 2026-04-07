7 de abril de 2026 - 21:41

El papa León XIV condenó las amenazas de Trump contra Irán y expresó que son "verdaderamente inaceptables"

El Sumo Pontífice aseguró que se trata de un tema moral y pidió a los representantes de los países poner fin al conflicto en Oriente Medio.

El papa León XIV condenó las amenazas de Trump contra irán y expresó que son verdaderamente inaceptables

El papa León XIV condenó las amenazas de Trump contra irán y expresó que son "verdaderamente inaceptables"

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EFE/EPA/VATICAN
Por Redacción Mundo

Este martes, el papa León XIV afirmó que las amenazas de Donald Trump contra el pueblo de Irán son “verdaderamente inaceptables”, horas después de que el presidente estadounidense publicara en redes sociales que “toda una civilización morirá esta noche”, mientras se acercaba el plazo impuesto por Estados Unidos para abrir el estrecho de Ormuz.

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El Papa León XIV pronuncia su mensaje Urbi et Orbi tras presidir la Santa Misa del Domingo de Pascua en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 5 de abril de 2026. Es la primera Semana Santa del Papa León XIV como pontífice. 

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“Hay cuestiones de derecho internacional aquí, pero hay mucho más. Es un tema moral, por el bien de toda la población” expresó el Sumo Pontífice a la prensa desde Castel Gandolfo, residencia papal ubicada al sureste de Roma.

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El Papa reiteró su mensaje de Pascua de este domingo y pidió a las personas buscar siempre la paz y no la violencia. "Rechazar la guerra, especialmente una guerra que muchos han señalado como injusta, que sigue escalando y que no resuelve nada”, señaló. Además, pidió recordar a las “víctimas de esta guerra continua”, incluidos niños, personas mayores y enfermos.

León XIV, quien se convirtió en un crítico abierto de la guerra con Irán, también dijo que los ataques contra infraestructura civil van en contra del derecho internacional. “Es una muestra del odio, la división y la destrucción de la que es capaz el ser humano, y todos queremos trabajar por la paz”.

Por último, instó a los ciudadanos de todos los países a contactar a sus líderes políticos y pedirles que pongan fin al conflicto en escalada. "Hay que decirles que trabajen por la paz y rechacen siempre la guerra"

Donald Trump frenó los ataques contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que accede a la propuesta de Pakistán de suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas, cuando restaba poco más de una hora para que se cumpliera el ultimátum a Irán.

“Tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral!”, señaló el mandatario en la red Truth Social.

Mensaje de Trump en la red social Truth Social
Mensaje de Trump en la red social Truth Social para anunciar nuevas negociaciones con Irán por dos semanas con alto al fuego incluido.

Mensaje de Trump en la red social Truth Social para anunciar nuevas negociaciones con Irán por dos semanas con alto al fuego incluido.

El mandatario estadounidense, había amenazado esta mañana con que “toda la civilización (iraní) morirá esta noche” si no se alcanzaba un acuerdo a las 20 horas en Estados Unidos (21 de Argentina), en medio de la tensión internacional generada por este conflicto.

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