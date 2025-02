El papa Francisco pasó la noche "tranquila" pero volvió a utilizar tubos nasales de oxígeno

Esta mañana la Oficina de Prensa de la Santa Sede indicó que el papa Francisco "transcurrió la noche tranquila y descansó ". Este nuevo informe llegó luego de que ayer anunciaran que su estado de salud era crítico , condición que no ha cambiado.

El papa Francisco continúa internado por neumonía bilateral: "Aún no está fuera de peligro"

"Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas", añadió el papa en su mensaje, que cómo el domingo pasado fue difundido sin que se celebrase el ángelus para que el pontífice pueda descansar.

"En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de conforto que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí", añadió Francisco.