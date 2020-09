El opositor ruso Navalny habló por primera vez cómo vive su recuperación después del envenenamiento

El opositor ruso, Alexey Navalny, quien está recibiendo tratamiento en un hospital alemán tras un presunto envenenamiento, publicó este sábado un mensaje en Instagram en el que relata los avances de su salud tras despertar del coma.

“Hace poco, no reconocía a las personas y no entendía cómo hablar. Todas las mañanas, un médico venía a verme y me decía: Alexey, te traje una pizarra, pensemos qué palabra vamos a escribir. Esto me desesperaba, porque aunque ya entendía en general lo que quería el doctor, no entendía de dónde sacar las palabras”, escribió Navalni en la red social.

Agregó que aunque quedan muchos problemas por resolver, los médicos de la clínica alemana La Charité, en Berlín, lograron convertirlo en una “persona técnicamente viva”, indicó la agencia de noticias AFP.

El pasado lunes, la clínica informó que Navalny había sido desconectado de la ventilación mecánica y que ya era capaz de levantarse de la cama.

Al día siguiente, fue el propio opositor ruso el que publicó una foto en la cama de la clínica rodeado de otras personas y confirmó que ya podía respirar por su cuenta. En la publicación de hoy, se lo puede ver de pie en las escaleras.

Según su mensaje, le tiemblan las piernas al subir los escalones y también le cuesta manejar el teléfono y tomar un vaso de agua.

Navalny fue trasladado a Berlín el 22 de agosto después de pasar dos días en un hospital de la ciudad rusa de Omsk, donde fue internado tras perder el conocimiento durante un vuelo procedente de la ciudad de Tomsk.

En el hospital de Omsk, el opositor al Kremlin fue inducido al coma y tratado con atropina, fármaco que suele utilizarse como antídoto para los agentes nerviosos.

Los médicos del hospital ruso afirmaron luego que no habían detectado rastros de toxinas en la sangre y la orina del paciente, cuya condición atribuyeron a un “trastorno metabólico”.

Sin embargo, las pruebas realizadas en un laboratorio de las Fuerzas Armadas alemanas muestran que Navalny fue envenenado con una sustancia del grupo Novichok, un agente nervioso incluido en la lista de sustancias prohibidas de la Convención sobre Armas Químicas.

El 14 de septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán declaró que esa conclusión había sido corroborada también por laboratorios de Suecia y Francia, y que las muestras tomadas habían sido proporcionadas a la OPAQ, recordó la agencia de noticias rusa Sputnik.

Moscú, sin embargo, califica de infundada la versión alemana sobre lo ocurrido y está a la espera de respuestas oficiales a las solicitudes enviadas a Berlín.

Novichok es la misma sustancia con la que fue envenenado en el Reino Unido el exdoble espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia, en 2018.