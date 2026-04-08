8 de abril de 2026 - 13:15

El lago prohibido de Croacia: por qué nadie puede tocar el agua en la isla de Cres

Ubicado en la isla de Cres, este reservorio natural filtra el agua a través de rocas de forma tan pura que casi no requiere tratamiento antes del consumo humano.

Isla Cres en Croacia: por qué su agua es tan pura.

Isla Cres en Croacia: por qué su agua es tan pura.

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Por Cristian Reta

El Vransko jezero, en la isla Cres de Croacia, es mucho más que un paisaje pintoresco; es el único sustento de agua dulce para miles de personas. Aunque podría ser una mina de oro turística, el acceso está estrictamente prohibido para garantizar la supervivencia de los habitantes de Cres y Lošinj.

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Este lago es un fenómeno geológico único en la región. Su superficie se sitúa por encima del nivel del mar, pero su fondo se sumerge hasta los 60 metros por debajo de este. Esta formación en una cuenca kárstica ha tardado milenios en moldearse, creando un sistema de filtración natural que entrega agua de una pureza excepcional.

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Un ecosistema blindado por la necesidad de supervivencia

Debido a su importancia crítica, actividades comunes como la natación o la pesca están terminantemente prohibidas en sus inmediaciones. Los visitantes solo pueden observar esta maravilla desde miradores específicos diseñados para evitar cualquier impacto humano directo en la calidad del recurso hídrico. La pureza del agua es tal que apenas necesita tratamiento adicional antes de llegar a los grifos de los hogares.

El aislamiento del lago ha permitido que la naturaleza funcione casi sin interferencia directa, convirtiendo a su entorno en un refugio vital para diversas especies de aves y una flora autóctona muy rica. No es un lugar destinado al turismo de masas, sino un recurso natural protegido del que dependen las actividades cotidianas de comunidades enteras.

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El peligro invisible de la entrada de agua marina

Bajo la superficie ocurre una batalla silenciosa entre el agua dulce y la salada. La gran masa de agua dulce del lago ejerce presión hacia afuera, impidiendo que el mar penetre en las capas inferiores. Es un equilibrio dinámico y extremadamente frágil que permite que el recurso siga siendo apto para el consumo humano.

El riesgo principal aparece cuando el nivel del agua desciende. Si el volumen del lago cae, la presión disminuye y el agua salada del Adriático podría invadir el reservorio, inutilizándolo de forma permanente. Esta vulnerabilidad es la que justifica que el área sea custodiada con un celo extremo por las autoridades locales.

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El nombre de Vransko jezero proviene del pueblo cercano de Vrana, aunque los mještani (habitantes locales) se refieren a él simplemente como "el lago". Fue el viajero Alberto Fortis quien, en el siglo XVIII, inmortalizó el nombre que hoy define a un sitio que es, literalmente, una cuestión de supervivencia.

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