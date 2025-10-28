El Gobierno de Lula Da Silva convocó a una reunión de urgencia por la violencia en Río de Janeiro

El Gobierno local citó a los integrantes de su gabinete al Palacio de Planalto, en Brasilia. El caos se apoderó de la favela Comando Vermelho, donde se registraron varios muertos.

Gobierno de Brasil convocó a una reunión de urgencia por violencia en la favela.

El gobierno de Luiz Inacio Lula Da Silva convocó a una reunión de carácter urgente para este martes por la noche. La cita es para abordar lo sucedido durante un operativo policial en la favela Comando Vermelho, ubicada en Río de Janeiro.

El procedimiento de la Policía dejó un saldo provisional de 64 muertos, tras el enfrentamiento con integrantes de bandas delictivas asentadas en el lugar. Respecto al encuentro, se llevaba a cabo en el Palacio de Planalto, en Brasilia, donde los integrantes del Ejecutivo trataban lo sucedido esta mañana.

El operativo policial, denominado "Contención", contó con la participación de unos 2.500 efectivos y que derivó un enfrentamiento casi sin precedentes. En detalle, el operativo se desarrolló en los barrios de Alemão y Penha, en la zona norte de Río, luego de más de un año de investigaciones.

Porque informan que la policía inició un operativo con tanques y helicópteros y entró a las favelas para sacar a los narcos del Comando Vermelho. Hay más de 60 fallecidos y 80 detenidos.

De acuerdo a manifestado por la Policía local, los fallecidos eran presuntos narcotraficantes que se enfrentaron a las fuerzas de seguridad. También perdieron la vida cuatro agentes, otros seis resultaron heridos y 81 delincuentes fueron arrestados.

Además, durante los allanamientos fueron detenidos Thiago do Nascimento Mendes, conocido como Belão do Quitungo, uno de los líderes regionales de la banda. Lo mismo ocurrió con Nicolas Fernandes Soares, un operador financiero de Edgar Alves de Andrade y uno de los jefes del grupo.