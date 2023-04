El donante de esperma acusado de tener 550 hijos se defendió: “No soy un toro rabioso con impulso procreativo”

Este jueves, el hombre oriundo de Países Bajos admitió haber engendrado 550 hijos por donación de semen. En su confesión aseguró que no es “un toro rabioso con impulso procreativo”. La declaración se dio durante un procedimiento en un tribunal del país que fue iniciado por la madre de un niño que nació con su esperma. La mujer trata de impedir que Jonathan continúe donando en clínicas y a través de redes sociales, según informó 20 minutos.

El caso tiene fecha de sentencia el próximo 28 de abril. Dicho suceso enfrenta a Jonathan M., neerlandés de 41 años, con Eva, madre a través del esperma del acusado, y la fundación Donorkind, que admitió que ninguna ley prohíbe de forma explícita las acciones de Jonathan, pero consideró que “ponen innecesariamente” a los descendientes en riesgo.

Jonathan Meijer fue llevado a la justicia. Gentileza: 20 minutos.

A la Corte de la ciudad neerlandesa de La Haya acudieron varias madres de niños concebidos con semen del hombre, tantas que algunas tuvieron que seguir el juicio desde otra sala.

Riesgo de endogamia e incesto

Según las mujeres que lo demandaron, las acciones de Jonathan son peligrosas, “dado el riesgo científicamente probado de endogamia, incesto y consecuencias psicosociales negativas para los hijos nacidos por donación”, y, además, obstaculiza la libertad sexual de los “hijos” porque siempre deben comprobar si una posible pareja no es en realidad su hermanastro.

Jonathan admitió que engendró al menos 550 niños, también defendió que el riesgo de incesto es “muy pequeño”, porque sus hijos pueden saber quién es su padre al no ser donante anónimo, y lamentó haberse convertido “en la cara de aquellos que donan esperma a gran escala”.

“Me presentan como si fuera una especie de toro rabioso con un impulso procreativo. No lo soy. No creo en la evolución, sino en la creación”, expresó. Además, aseguró que tiene buena relación con muchos padres y que estuvo en el parto de varios de sus hijos e incluso en el funeral de uno.

Figura en una lista negra

“Ya no me ofreceré por Internet, pero si futuros padres se me acercan quiero tener la libertad de responder”, prometió, asegurando que no dona activamente desde 2019, aunque sigue disponible para las familias que ya tienen al menos un hijo biológico suyo.

La asociación de ginecólogos neerlandeses NVOG dio advertencia en 2017 de este caso, cuando se supo que había engendrado al menos a 102 en 11 clínicas neerlandesas. Al hombre, más tarde lo incluyeron en una lista negra, pero él continuó donando en otros países y a través de las redes sociales.

Eva, la madre denunciante, asegura que tiene contacto con padres afectados en Australia, Alemania, Dinamarca. “Están en todas partes, también en España, Reino Unido, Italia, en África, Kenia y Tanzania”, aseguró la mujer.

Base de datos

En 2004 se prohibió la donación anónima, y para cada tratamiento las clínicas están obligadas a registrar el caso en la Fundación de Datos de Donantes para la Inseminación Artificial (SDKB), pero esta información no se intercambia entre clínicas.

El Parlamento neerlandés tiene una propuesta para revisar el funcionamiento del registro nacional de donantes de semen, que existe ya desde hace veinte años. Aun así, no funciona para detener casos como el de Jonathan y solo proporciona datos sobre un padre a los hijos que lo pidan y bajo condiciones muy estrictas.

Las clínicas neerlandesas no comparten datos entre sí y no existe ninguna base de datos con una descripción general nacional de la cantidad de hijos que ha conseguido engendrar un donante. Por eso la propuesta del Ministerio de Sanidad es crear una base de datos que permita comprobar que un donante no ha engendrado más de 25 hijos, de un máximo de 12 mujeres, como indica la norma en Países Bajos.

Además del caso de Jonathan, se identificó ya a al menos diez ginecólogos que han usado su propio semen sin conocimiento de las mujeres que querían quedarse embarazadas en sus clínicas de fertilidad de Países Bajos. Uno de ellos es Jan Karbaat, con 81 hijos confirmados. O el ginecólogo Jan Wildschut, que engendró al menos 47 niños.

El último caso salió a la luz en noviembre. Un neerlandés, que murió recientemente de un cáncer de esófago, donó su esperma a diferentes mujeres con las que contactó a través de internet y habría engendrado al menos 80 niños en Países Bajos.