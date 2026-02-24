El chocolate es el nuevo blanco de los ladrones: los robos ya superan los 250 mil euros anuales en Reino Unido

El chocolate ha dejado de ser una simple golosina para convertirse en el nuevo botín estratégico del crimen organizado en el Reino Unido. Ante una ola de robos profesionales por encargo, las grandes cadenas de retail han comenzado a proteger las barras de cacao en cajas plásticas de seguridad, una medida antes reservada exclusivamente para artículos de tecnología o perfumería de lujo.

El mecanismo del robo por encargo y su reventa en el mercado negro Lo que a primera vista podría parecer un hurto menor es, en realidad, una operación logística profesional ejecutada por delincuentes prolíficos. Los informes policiales y de las asociaciones de minoristas británicas indican que el chocolate ya no es el blanco de "descuidistas" ocasionales, sino de bandas que roban bajo pedido previo. Estos individuos ingresan a las tiendas y, en cuestión de segundos, realizan una maniobra conocida como "barrido", donde vacían estanterías completas y cargan mercadería valuada en cientos de libras en mochilas para huir rápidamente.

image El material analizado revela un cambio de paradigma en el mercado ilegal del retail. Históricamente, los artículos más robados para reventa eran productos de higiene o carnes premium; sin embargo, hoy el chocolate es considerado un producto de "horario estelar" para el crimen. El mecanismo de este delito concluye en redes de reventa donde el producto robado termina en cafeterías, restaurantes o pequeñas tiendas de conveniencia que compran el stock a precios inferiores para mejorar sus márgenes, alimentando así un circuito de comercio ilícito que financia actividades criminales de mayor escala.

Cajas de seguridad y vigilancia con inteligencia artificial en las góndolas La respuesta de los comerciantes ha sido tan drástica como el volumen de las pérdidas registradas. Cadenas como Sainsbury’s, Tesco y Co-Op han implementado cajas transparentes antirrobo que los clientes no pueden manipular sin asistencia del personal de salón. Esta barrera física busca desalentar los robos relámpago, donde un solo delincuente puede causar pérdidas de hasta 500 libras en menos de un minuto al llevarse todo el stock de una góndola.

image Para enfrentar esta situación, el criterio de exhibición en los comercios ha pasado de la promoción a la restricción absoluta. Muchos locales han dejado de colocar el chocolate en los extremos de los pasillos, que son lugares de fácil acceso y escape, y han optado por dejar solo unas pocas unidades a la vista para limitar el daño ante un posible ataque. Además, se ha incrementado la inversión en tecnología de vigilancia, incluyendo sistemas de inteligencia artificial para detectar comportamientos sospechosos y la colocación de fotografías de delincuentes conocidos en las cajas de cobro.