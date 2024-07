El chavismo se apuró y proclamó a Nicolás Maduro presidente hasta 2031: “El pueblo lo ha hecho otra vez”

La autoridad electoral venezolana proclamó este lunes formalmente a Nicolás Maduro ganador de la elección presidencial, cuyo resultado fue desconocido por la oposición y cuestionado por varios países del mundo. “Vencer al fascismo, a los demonios, a las demonias, es una proeza histórica y nuestro pueblo lo ha hecho, otra vez lo volvió a hacer nuestro pueblo”, dijo Maduro tras recibir la credencial, que le permitirá gobernar el país hasta 2031, de manos del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso.

#EnVivo 📹 | Acto de Proclamación de Nicolás Maduro Moros como Presidente Electo de la República Bolivariana de Venezuela para el período 2025-2031. https://t.co/lE1QHC02ad — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 29, 2024

Tras las elecciones en Venezuela que dieron como reelecto al presidente Nicolás Maduro y las acusaciones de que hubo “fraude” por parte de la oposición, gobiernos de diversos países reaccionaron con preocupación por la forma en la que llevaron lo comicios.

El Gobierno de Perú decidió retirar a su embajador en Venezuela, tras el llamado a consultas sobre los resultados de las elecciones presidenciales del domingo, anunció este lunes el canciller peruano, Javier González-Olaechea, en una de las repercusiones más fuertes del hecho político en la nación sudamericana.

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ganó las elecciones presidenciales del domingo con el 51,2 por ciento de los votos para ejercer un tercer mandato, según los resultados difundidos este lunes por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, indica un cable difundido por la agencia de noticias Xinhua.

A su vez, Brasil saludó este lunes el “carácter pacífico” de elecciones en Venezuela y se manifestó expectante a la espera de los datos detallados del CNE. El Palacio de Itamaraty afirmó que “acompaña con atención” el proceso de recuento de los votos por mesa de votación por parte CNE y sostuvo en un comunicado que Brasil “reafirma el principio fundamental de la soberanía popular, que debe ser observado a través de la verificación imparcial de los resultados”.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, había deslizado sus “serias preocupaciones” por los resultados que dio a conocer el CNE.

Mientras que el mandatario de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, advirtió que “no se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él”.

En tanto, el mandatario de Chile, Gabriel Boric, indicó que su gobierno no reconocerá “ningún resultado que no sea verificable” y señaló que los resultados que publicó el CNE “son difíciles de creer”, por lo que exigió “total transparencia de las actas y el proceso”, y que “veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados”.

Además, el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, expresó en la misma red social que “es importante despejar cualquier duda sobre los resultados” de las elecciones en Venezuela y comentó: “La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia y las garantías electorales para todos los sectores.

Por su lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido no aceptó la legitimidad de la elección de Maduro, actualizó este lunes sus recomendaciones de viaje a Venezuela y aconsejó a los ciudadanos británicos en el país sudamericano que “permanezcan en casa si es posible” tras las elecciones presidenciales del país.

“El Reino Unido no acepta la legitimidad de la actual administración establecida por Nicolás Maduro”, informó la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido (FCDO) en su último consejo de viaje, que añadió: “La situación en Venezuela es actualmente tensa y deben permanecer en casa si es posible”.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó a Maduro, según informó este lunes el Kremlin en su canal de Telegram y le recordó que siempre será “un invitado bienvenido en suelo ruso”. “Las relaciones ruso-venezolanas tienen el carácter de una asociación estratégica. Estoy seguro de que sus actividades al frente del Estado seguirán contribuyendo a su desarrollo progresivo en todas las direcciones”, señaló.

Asimismo, Putin añadió: “Esto responde plenamente a los intereses de nuestros pueblos amigos y está en consonancia con la construcción de un orden mundial más justo y democrático. Quisiera confirmar nuestra disposición a proseguir nuestro constructivo trabajo conjunto sobre cuestiones de actualidad de la agenda bilateral e internacional”.

En tanto, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, felicitó a Nicolás Maduro por la reelección: “China y Venezuela son buenos amigos y socios que se apoyan mutuamente.

“Este año se celebra el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Venezuela”, recordó, según un cable de Xinhua. Amplió que Pekín “concede gran importancia al desarrollo de las relaciones China-Venezuela y está dispuesta a trabajar con Venezuela para enriquecer continuamente la connotación de la asociación estratégica de todo tiempo y beneficiar mejor a los pueblos de los dos países”.