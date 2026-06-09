El brote de ébola en Congo ya dejó 101 muertos y más de 550 casos confirmados.

Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) elevaron a 101 la cifra de fallecidos por el brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo en el este del país.

El brote de ébola en Congo ya suma 344 casos confirmados y 60 muertos

Según el último balance oficial, ya se registran 550 casos confirmados de la enfermedad , mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre las dificultades para contener la epidemia debido a la inseguridad en la región.

De acuerdo con el boletín más reciente del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), elaborado hasta este domingo, en las últimas 24 horas se confirmaron 35 nuevos contagios. El organismo alertó que la tendencia semanal continúa en ascenso , pero reconoció que una aparente desaceleración reciente podría deberse a retrasos en la actualización de los resultados de laboratorio y no a una disminución real de la transmisión.

Se confirmaron más de 500 casos de ébola en el Congo.

Las autoridades también señalaron que la presencia de grupos armados en los territorios de Djugu, Irumu y Mambasa, ubicados en la provincia de Ituri, sigue dificultando el acceso de equipos sanitarios y organizaciones humanitarias a varias zonas afectadas o consideradas de alto riesgo.

Las estadísticas del ébola en el Congo

Actualmente, 309 pacientes permanecen hospitalizados o aislados, mientras que el número de personas recuperadas ascendió a 19. Asimismo, el brote afecta a 25 zonas de salud distribuidas en tres provincias del país.

Los equipos epidemiológicos lograron rastrear al 64,4 % de los contactos identificados, una mejora respecto a los informes anteriores. Sin embargo, la tasa de letalidad continúa siendo elevada y se ubica en el 18,4 %.

El epicentro de la epidemia sigue siendo la provincia de Ituri, donde se contabilizan 518 casos. No obstante, la enfermedad ya se propagó a las provincias de Kivu del Norte, con 29 contagios, y Kivu del Sur, con tres.

La expansión del virus también alcanzó a Uganda, donde se detectaron 19 casos, de los cuales 14 fueron considerados importados desde territorio congoleño. En ese país ya se registraron dos muertes vinculadas al brote.

La OMS convoca a reunión clave y pide tomar medidas drásticas contra el Ébola El brote de ébola en el Congo se extendió a Uganda.

Según la OMS, esta epidemia corresponde a la cepa Bundibugyo del virus del Ébola, cuya tasa de mortalidad puede variar entre el 30 % y el 50 %. Actualmente no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico para esta variante.

El organismo internacional considera que el riesgo sanitario es alto para África subsahariana, sin embargo, mantiene una evaluación de riesgo bajo a nivel global. Además, estima que el virus comenzó a circular en la provincia de Ituri aproximadamente dos meses antes de que se declarara oficialmente el brote, que fue catalogado el pasado 17 de mayo como una emergencia de salud pública de importancia internacional.

El virus del Ébola se transmite mediante el contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y provoca una enfermedad grave caracterizada por fiebre hemorrágica, vómitos, diarrea y hemorragias internas.