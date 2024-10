EE.UU: sufrieron un grave accidente en Uber pero no podrán demandar a la empresa por un insólito motivo

Una pareja de Nueva Jersey enfrenta un obstáculo legal tras sufrir un grave accidente en un vehículo de Uber en marzo de 2022. John y Georgia McGinty, quienes resultaron con severas lesiones, no podrán llevar a la empresa a juicio debido a que previamente aceptaron los términos y condiciones de Uber Eats, que incluyen una cláusula de resolución de disputas por arbitraje.

El incidente ocurrió cuando el conductor de Uber en el que viajaban se saltó un semáforo en rojo, lo que resultó en una colisión con otro vehículo. Según documentos judiciales, la pareja sufrió “graves daños físicos, psicológicos y financieros”. Georgia McGinty tuvo que someterse a múltiples cirugías debido a fracturas en la columna, cuello, costillas y otras partes del cuerpo, mientras que John McGinty experimentó una disminución de la movilidad en su muñeca izquierda y sufrió una fractura de esternón. Sin embargo, las consecuencias físicas y emocionales no han sido suficientes para que la pareja logre demandar a Uber.

El tribunal de apelaciones ha dictaminado que los McGinty no pueden presentar una demanda judicial, ya que al suscribirse previamente a Uber Eats aceptaron una cláusula que estipula que cualquier disputa con la empresa debe resolverse mediante arbitraje, un proceso extrajudicial que excluye la posibilidad de juicio con jurado. Lo que complica aún más la situación es que fue la hija menor de los McGinty quien aceptó los términos y condiciones al descargar la aplicación de entrega de comida, sin ser consciente de la implicación legal de esa acción.

La pareja ha expresado su indignación por el fallo del tribunal. “Estamos horrorizados por lo que sugiere esta decisión: una corporación como Uber puede evitar ser demandada por consumidores lesionados gracias a términos ocultos en el contrato”, afirmaron en una declaración pública. Los McGinty planean apelar la decisión ante la Corte Suprema de Nueva Jersey en un intento de revertir el fallo.

Este no es un caso aislado. Grandes corporaciones han sido acusadas de utilizar cláusulas de arbitraje para evitar litigios públicos. Un tribunal de menor instancia previamente había determinado que la cláusula de arbitraje de Uber no era válida debido a que los términos no informaban claramente a los usuarios sobre la renuncia a sus derechos legales. Sin embargo, esta decisión fue revertida en la apelación, argumentando que los términos son “válidos y ejecutables”.

La resolución de conflictos mediante arbitraje ha sido un tema de debate en Estados Unidos, ya que muchos consumidores alegan no ser plenamente conscientes de las implicaciones de los términos que aceptan al usar aplicaciones y servicios digitales.