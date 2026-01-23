EEUU: denuncian que agentes migratorios usaron a un niño de 5 años como "señuelo" para detener a su padre

El pasado martes, la comunidad de Columbia Heights, al norte de Minneapolis , fue testigo de un operativo migratorio que ha reavivado el debate sobre los límites de la fuerza federal en Estados Unidos .

Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años que regresaba del jardín de infantes con su mochila escolar, fue retenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras la interceptación de su padre, Adrian Alexander Conejo Arias,.

La denuncia más grave proviene de las autoridades educativas. Zena Stenvik, superintendente del distrito escolar, afirmó en conferencia de prensa que los agentes utilizaron al menor de manera táctica: tras frenar el vehículo en la entrada de la casa, le habrían indicado al niño que golpeara la puerta para verificar si había otras personas en el interior .

“Esencialmente, usaron a un niño de cinco años como señuelo”, sentenció la funcionaria. Además, el distrito señaló que los agentes se negaron a entregar al menor a otro adulto que vivía en la casa y que se ofreció a hacerse cargo de él en ese momento.

Ante la repercusión del caso, el Gobierno federal difundió una versión distinta. El DHS negó que el niño fuera el objetivo del operativo y aseguró que Liam fue "abandonado" por su padre , quien, según el organismo, huyó a pie al ver a los agentes, dejando al menor en el vehículo.

El organismo sostuvo que el niño no estuvo "detenido" sino "retenido" por razones de seguridad mientras se resolvía la situación. Finalmente, ambos fueron trasladados bajo custodia a un centro de detención en Texas, bajo el argumento de mantener a la familia unida mientras se define su estatus migratorio.

Un clima de tensión en las escuelas

Este episodio no parece ser un hecho aislado. Según las autoridades escolares, Liam es el cuarto estudiante del distrito involucrado en procedimientos migratorios recientes, sumándose a casos de una niña de 10 años y un adolescente de 17.

Agentes del ICE

Stenvik advirtió que la actividad de ICE, que incluye el seguimiento de autobuses escolares y la presencia de agentes rodeando las escuelas, está provocando traumas profundos, una caída en la asistencia y un clima de angustia generalizada entre las familias,.

Respaldo político y grieta social El caso ha escalado hasta la agenda política nacional. El vicepresidente JD Vance, de visita en Minnesota, respaldó el accionar de los agentes, argumentando que el hecho de tener hijos no debe ser un impedimento para detener a una persona en situación irregular.

Mientras el proceso legal de la familia Conejo continúa en Texas, la imagen del niño con su mochila retenido en la puerta de su casa queda como un símbolo de la dureza de la política migratoria actual, rompiendo lo que la comunidad consideraba un espacio seguro: el trayecto entre el hogar y la escuela.