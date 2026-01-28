Ecuador presentó una queja formal a EE.UU. por un intento de ingreso del ICE a su consulado

El episodio ocurrió en Minneapolis y quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales. La Cancillería ecuatoriana denunció un intento de violación a la inmunidad consular.

La Cancillería de Ecuador presentó una queja formal ante Estados Unidos luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaran ingresar sin autorización al consulado ecuatoriano en Minneapolis, en el estado de Minnesota, en un contexto marcado por protestas masivas contra la policía migratoria y las redadas ordenadas por el presidente Donald Trump.

El episodio quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales, donde se observa a un empleado del consulado corriendo hacia la puerta para impedir el ingreso de uno de los agentes del ICE. Según el testimonio de testigos, los efectivos perseguían a dos personas en la vía pública.

“Este es el consulado ecuatoriano. No se les permite entrar”, le dijo el trabajador consular a los integrantes de la policía migratoria. En respuesta, uno de los agentes lo amenazó con “agarrarlo” si lo tocaba. Tras el intercambio verbal, los agentes se retiraron del lugar sin lograr ingresar.

Embed BREAKING: In Minneapolis today, an ICE agent tried to force his way into the Ecuadorian consulate, a clear violation of international law, and was turned away by staff protecting people inside.



Ecuador has filed a formal protest with the U.S. Embassy. We can’t let unchecked ICE… pic.twitter.com/oRT9ZqHswX — Brian Krassenstein (@krassenstein) January 28, 2026 Desde el punto de vista del derecho internacional, las embajadas, consulados y sedes diplomáticas son consideradas territorio soberano del Estado que representan, por lo que cuentan con inmunidad diplomática frente a ingresos no autorizados por fuerzas de seguridad extranjeras. Las únicas excepciones previstas corresponden a situaciones de emergencia, como incendios u otros riesgos inmediatos.

A través de un comunicado difundido en su cuenta de X, la Cancillería ecuatoriana explicó que “de manera inmediata, los funcionarios del consulado impidieron el ingreso del oficial del ICE a la sede consular, garantizando así la protección de los ecuatorianos que se encontraban en ese momento en la sede consular y activando los protocolos de emergencia emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana”.