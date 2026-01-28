Ecuador presentó una queja formal a EE.UU. por un intento de ingreso del ICE a su consulado

La Cancillería de Ecuador presentó una queja formal ante Estados Unidos luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaran ingresar sin autorización al consulado ecuatoriano en Minneapolis, en el estado de Minnesota, en un contexto marcado por protestas masivas contra la policía migratoria y las redadas ordenadas por el presidente Donald Trump.
El episodio quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales, donde se observa a un empleado del consulado corriendo hacia la puerta para impedir el ingreso de uno de los agentes del ICE. Según el testimonio de testigos, los efectivos perseguían a dos personas en la vía pública.
“Este es el consulado ecuatoriano. No se les permite entrar”, le dijo el trabajador consular a los integrantes de la policía migratoria. En respuesta, uno de los agentes lo amenazó con “agarrarlo” si lo tocaba. Tras el intercambio verbal, los agentes se retiraron del lugar sin lograr ingresar.
Desde el punto de vista del derecho internacional, las embajadas, consulados y sedes diplomáticas son consideradas territorio soberano del Estado que representan, por lo que cuentan con inmunidad diplomática frente a ingresos no autorizados por fuerzas de seguridad extranjeras. Las únicas excepciones previstas corresponden a situaciones de emergencia, como incendios u otros riesgos inmediatos.
A través de un comunicado difundido en su cuenta de X, la Cancillería ecuatoriana explicó que “de manera inmediata, los funcionarios del consulado impidieron el ingreso del oficial del ICE a la sede consular, garantizando así la protección de los ecuatorianos que se encontraban en ese momento en la sede consular y activando los protocolos de emergencia emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana”.
Ante el hecho, el gobierno ecuatoriano informó que la canciller de la República presentó una nota de protesta ante la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador, con el objetivo de evitar que este tipo de situaciones se repitan en cualquiera de las oficinas consulares del país sudamericano en territorio estadounidense.
Si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador no brindó mayores precisiones sobre el incidente, testigos que se encontraban en comercios cercanos relataron que los agentes del ICE perseguían a dos personas que habrían ingresado al consulado. “Intentaron entrar detrás de ella. Pero, por lo que pude ver, no lo lograron”, contó una mujer que prefirió no ser identificada por temor a represalias del gobierno norteamericano.
Polémica en Italia por el envío de agentes del ICE
En paralelo, Estados Unidos anunció el envío de agentes del ICE a los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán el 6 de febrero en Italia, con el objetivo de apoyar las operaciones de seguridad estadounidenses durante el evento.
La confirmación provino del propio organismo, luego de que informes generaran alarma y rechazo en Italia. “Esta es una milicia que mata... por supuesto que no son bienvenidos en Milán”, afirmó el alcalde de la ciudad, Beppe Sala, en declaraciones a una radio local. Desde el ICE aclararon que “todas las operaciones de seguridad permanecen bajo la autoridad italiana”.
En un comunicado, la agencia señaló que las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) están colaborando con el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y con el país anfitrión para investigar y mitigar riesgos vinculados a organizaciones criminales transnacionales, y remarcó que no realizará operaciones de control migratorio fuera de Estados Unidos.