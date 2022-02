Ecuador: al menos 22 muertos por inundaciones se registran en Quito

Al menos 22 personas perdieron la vida como consecuencia de un deslizamiento de tierra provocado por las inundaciones masivas que afectan a la capital de Ecuador, Quito, según el diario local El Comercio. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias de Ecuador indicó que 15 personas están desaparecidas y que otras 47 resultaron heridas hasta el momento. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, indicó que un aguacero torrencial cayó la noche del lunes en las faldas del volcán Pichincha, en el sector de La Gasca, superando la capacidad de una estructura de captación de agua en una de las laderas.

Así mismo, el aluvión causó una avalancha de lodo, agua y rocas que arrasó una avenida de la ciudad, vehículos y hasta un campo deportivo, con jugadores de voleibol y espectadores dentro, e inundó casas y bloqueó calles. Los residentes tuvieron que cavar en el barro para escapar de los escombros y todavía están buscando a sus seres queridos. Varios de los supervivientes fueron trasladados a albergues. Las autoridades han desplegado personal y maquinaria pesada para buscar y rescatar a los sobrevivientes, así como para despejar caminos y reparar el sistema fallido de captación de agua.

También se movilizaron soldados, policías y cuerpos de bomberos para ayudar en las labores de búsqueda y rescate. Guarderas aseveró que las fuertes lluvias alcanzaron un récord de 75 litros por metro cuadrado cuando solo se esperaban dos litros. Esta no es la primera vez que la ciudad enfrenta una tragedia por inundaciones. En 2003, la capital registró una cantidad similar de lluvia. No obstante, Guarderas dijo que las medidas tomadas no evitaron que ocurriera el desastre. ”Pese a los trabajos de protección de laderas y el control que se realiza en las quebradas de la ciudad, no estamos exentos de desastres naturales”, escribió Guarderas en Twitter.

El fuerte aguacero coincidió con una ola de lluvias que también afectó a gran parte del país. Guarderas declaró tres días de luto en el Distrito Metropolitano de Quito por lo ocurrido en el sector La Gasca.