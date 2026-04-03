Eclipse solar del siglo: cuándo será y dónde se podrá ver

La NASA confirmó la fecha en que se podrá ver el Eclipse solar del siglo , uno de los fenómenos astrológicos más importantes de los últimos 100 años. El evento tendrá lugar el próximo 2 de agosto de 2027 y podrá verse sólo en una franja del hemisferio oriental del planeta.

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Este día, la Luna bloqueará completamente el Sol durante 6 minutos y 22 segundos , dando lugar al fenómeno más extenso sobre tierra firme del siglo XXI.

De acuerdo con los datos aportados por el sitio web especializado Eclipse Wide, el fenómeno astrológico podrá verse de forma parcial en gran parte de Europa, África y el sur de Asia . Mientras que la fase total (cuando la Luna cubre completamente al Sol) podrá divisarse dentro de una franja estrecha en el hemisferio oriental.

De esta manera, el eclipse solar total atravesará : España; Marruecos; Argelia; Túnez; Libia; Egipto; Sudán; Arabia Saudita; Yemen y Somalia.

Según explicaron los expertos, la franja alcanzará un ancho de 258 kilómetros y se desplazará por más de 15.227 kilómetros a lo largo de la superficie terrestre. En total, la sombra cubrirá un área de unos 2,5 millones de kilómetros cuadrados.

¿La Tierra se oscurecerá por completo?

Según detalló el medio Space.com, este eclipse no provocará un apagón total de la luz solar durante 6 minutos. El oscurecimiento que se percibe durante la fase total no equivale a la noche, sino a un evento similar al de un crepúsculo de 360 grados. De esta manera, la luz disminuye por unos minutos y provoca un efecto parecido al atardecer en la zona del planeta Tierra donde el fenómeno tiene lugar.

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Además, aclararon que es imposible que todo el planeta se oscurezca simultánemente por un eclipse, pero sí puede abarcar grandes cantidades de superficie.