Dos buques chinos chocaron durante persecución a un barco filipino en aguas disputadas por Pekín

Desde China sostienen que invadieron la zona y Filipinas acusó al régimen de Pekín por “maniobras peligrosas” con sus barcos.

Por Redacción Mundo

La Guardia Costera de China informó este lunes que varias embarcaciones filipinas ingresaron en aguas cercanas a la isla de Huangyan, territorio que China reclama como propio, y, por ello, fueron "expulsadas conforme a la ley", según afirmaron.

El portavoz del organismo, Gan Yu, explicó que Filipinas desplegó buques de la guardia costera y de otras agencias gubernamentales "con el argumento de abastecer a barcos pesqueros".

No obstante, y pese a las "repetidas advertencias y acciones disuasorias" por parte de China, las embarcaciones "persistieron en ingresar" a la zona en disputa.

Como respuesta, las autoridades chinas llevaron a cabo maniobras de "seguimiento, bloqueo y expulsión", las cuales describieron como "profesionales, reglamentarias y legítimas", según un comunicado publicado en la cuenta oficial del organismo en WeChat.

Por otro lado, la Guardia Costera de Filipinas denunció que embarcaciones chinas realizaron “maniobras peligrosas” en la zona que provocaron el choque entre un buque de la guardia costera china y uno de la Armada del Ejército Popular de Liberación cuando perseguían a un barco filipino.

Desde Manila acusaron a las naves chinas de llevar a cabo acciones de bloqueo y utilizar cañones de agua contra sus guardacostas.

Pekín y Manila mantienen un largo conflicto por la soberanía de varias islas y arrecifes en una región estratégica por la que transita cerca del 30% del comercio marítimo global, que alberga el 12% de los caladeros globales y posibles reservas de petróleo y gas.

China reclama por motivos históricos casi la totalidad de estas aguas, reivindicación que choca con posiciones de otros países de la región como Filipinas, Malasia, Vietnam, Brunéi o Taiwán.

Las tensiones se fueron intensificando tras la llegada al poder del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr en 2022, cuyo Gobierno fortaleció la alianza con Estados Unidos y adoptó una postura más firme frente a las reivindicaciones chinas.

