Donald Trump subió una foto como el nuevo Papa y desató un escándalo en las redes sociales

El posteo, sin epígrafe alguno, se viralizó rápidamente en otras plataformas como X (ex Twitter) y generó reacciones encontradas. La publicación se dio a doce días de la muerte del papa Francisco , y a días de que el propio Trump declarara: “ Me gustaría ser papa. Creo que sería un gran papa. Nadie lo haría mejor que yo ”.

En cambio, desde sectores opositores no tardaron en llegar las críticas. Melanie D’Arrigo, ex candidata demócrata, ironizó: “El tipo que rompió los 10 mandamientos se disfraza de papa”. El artista Art Candee escribió: “Este tipo no está bien de la cabeza”, mientras que la historiadora Ruth Ben-Ghiat alertó sobre el “culto a un líder autoritario”.

El senador republicano Lindsey Graham se sumó con tono sarcástico: “La combinación papa-presidente tendría muchas ventajas. ¡Atención a la fumata blanca! ¡Trump MMXXVIII!”.

En un gesto que redobló la apuesta, la cuenta oficial de la Casa Blanca en X también compartió la imagen, que acumuló más de 16 millones de visualizaciones y 20 mil comentarios en pocas horas.

¿Quién es Timothy Dolan?

Entre los posibles candidatos norteamericanos al papado figura Timothy Michael Dolan, cardenal desde 2012 y arzobispo de Nueva York desde 2009. Dolan participará del cónclave junto a otros diez cardenales estadounidenses, como Raymond Burke, de perfil conservador, y Robert Prevost, actual prefecto del Dicasterio de los Obispos y presidente de la Comisión Pontificia para Latinoamérica.

¿Trump nuevo papa? El cardenal Timothy Dolan en el funeral del papa Francisco

Aunque Dolan no figura entre los favoritos, su presencia en el cónclave donde ya recibió votos en 2013 lo posiciona como un nombre a seguir en los pasillos del Vaticano.