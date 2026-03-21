21 de marzo de 2026 - 11:56

Donald Trump anunció el despliegue de buques al estrecho de Ormuz y volvió a cargar contra la OTAN

Estados Unidos anunció el envío de marines al estrecho de Ormuz y aseguró que permitirá la venta de petróleo iraní para garantizar la estabilidad del mercado.

Donald Trump anunció el envío de marines al estrecho de Ormuz

Donald Trump anunció el envío de marines al estrecho de Ormuz

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EFE/EPA/SHAWN THEW / POOL
Por Redacción Mundo

Este sábado, tres funcionarios norteamericanos informaron anónimamente que el ejército de Estados Unidos desplegará un gran buque de asalto anfibio con miles de infantes de Marina y marinos adicionales hacia el estrecho de Ormuz y el Golfo Pérsico.

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En una acción desesperada por reabrir el cuello de botella petrolero más importante del mundo, (cerrado por Irán desde que Estados Unidos e Israel atacaron hace casi tres semanas), la Casa Blanca evalúa despliegues que podrían incluir desembarcos en la costa de Irán o en su centro de exportación de petróleo de la isla de Jarg.

El portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y otros buques de guerra cruzan el Estrecho de Ormuz hacia el Golfo Pérsico
Estados Unidos enviará buques al estrecho de Ormuz

Estados Unidos enviará buques al estrecho de Ormuz

La 11ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU) partirá desde San Diego a bordo del buque USS Boxer, sumándose a los efectivos de la 31ª MEU que ya se dirigen a la zona desde Japón en el USS Tripoli.

Estados Unidos permite la venta de petróleo iraní

En medio de un escenario de tensión energética, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que permitrá la venta de petróleo iraní actualmente varada en el estrecho de Ormuz. De esta manera, Estados Unidos aportará 140 millones de barriles de petróleo a los mercados globales, con el objetivo de "aumentar la cantidad de energía mundial y ayudar a aliviar las presiones temporales sobre el suministro causadas por Irán"

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En el comunicado, el funcionario aseguró que Estados Unidos seguirá ejerciendo la máxima presión sobre Irán y su acceso al sistema financiero internacional, lo que aumentará las dificultades del Estado iraní para acceder a los ingresos generados.

"La Administración Trump continuará desplegando el poder económico y militar de Estados Unidos para maximizar el flujo de energía al mundo, fortalecer el suministro global y garantizar la estabilidad del mercado", señaló el comunicado desde la Casa Blanca

Donald Trump apuntó contra la OTAN

En el contexto de bloqueo marítimo en el estrecho de Ormuz, El presidente Trump volvió a descargar su furia contra los aliados de la OTAN por negarse a intervenir en un conflicto sobre el que no se les consultó. “Se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios”, denunció en su red social Truth Social.

El presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca apuntando con el dedo
El presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, 17 de marzo de 2026.

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Además, el mandatario estadounidense se refirió a los líderes como “cobardes” y advirtió que “los recordaremos”.

Según señaló la Agencia Noticias Argentinas, los precios del petróleo subieron alrededor de un 50% desde el inicio del conflicto, y el crudo referencial Brent se ubicaba cerca de los 110 dólares tras dispararse ante el temor de una interrupción histórica en el suministro.

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