Disculpa sin pago: la BBC admite mala edición pero rechaza la demanda de Donald Trump

El equipo legal de Trump exigió retractación total, disculpas formales y una indemnización millonaria, luego de que un episodio de la BBC uniera fragmentos de su discurso de manera considerada engañosa.

La BBC ofreció hoy disculpas públicas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la edición de un episodio del programa Panorama en el que se unieron fragmentos separados del discurso que el mandatario pronunció el 6 de enero de 2021. Sin embargo, la cadena británica rechazó su reclamo de compensación económica y negó que el caso constituya difamación.

La radiodifusora confirmó además que el programa no volverá a emitirse. “Aunque la BBC lamenta sinceramente la manera en la que el videoclip fue editado, estamos totalmente en desacuerdo en que exista fundamento para una demanda por difamación”, señaló un vocero de la corporación.

La respuesta llegó luego de que los abogados de Trump enviaran una carta fechada el 9 de noviembre exigiendo una “retractación plena y justa del documental”, disculpas formales y una compensación por el “daño causado”. El escrito advertía que, si la BBC no cumplía con estas condiciones antes del viernes, enfrentaría acciones legales por no menos de 1.000 millones de dólares.

El episodio cuestionado fue criticado por unir fragmentos del discurso de Trump de manera tal que habría generado la impresión de que el entonces mandatario instó explícitamente a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio y “luchar endemoniadamente” para impedir la asunción de Joe Biden. Esa edición, según la defensa del expresidente, alteraba el sentido original de sus palabras y dañaba su reputación.

Pese a reconocer fallas en el montaje, la BBC insistió en que no hubo intención de engañar ni fundamentos para la demanda. No obstante, decidió dejar fuera de circulación la emisión para evitar nuevas controversias.

