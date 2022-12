“Día de la Victoria”, la fecha que celebra Bangladesh este 16 de diciembre y Argentina también festeja

Por estos días, en Bangladesh se espera la Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 entre Argentina y Francia con tanta expectativa -o, tal vez, más, quién sabe- que en los territorios argentinos y franceses. Desde que comenzó el Mundial, los ciudadanos de esta pequeña y superpoblada República popular del Sudeste asiático -que limita con India y que integra la región de Bengala- han dado sobradas muestras de cariño, amor y afecto por la Selección Argentina de Fútbol, saliendo a festejar a las calles los triunfos del equipo de los Lioneles (Messi y Scaloni) y siendo siempre una multitud sin importar de que en Bangladesh hayan sido las 3 o 4 de la mañana.

Es el “enojo contra los ingleses” lo que hermana a ambos pueblos, por la Guerra de Malvinas (de este lado del mundo) y por la Gran Hambruna Bengalí (de aquel lado). Y es que, aunque era colonia británica, en 1942, Inglaterra saqueó y desabasteció a Bangladesh de todas sus cosechas, bienes y vías de transporte para que no apoyaran a Japón en lo que fue la Batalla de Singapur (que enfrentó a británicos con japoneses). Más de 3 millones de bangladesíes murieron a raíz de esta hambruna, y el rencor y resentimiento hacia el pueblo inglés comenzó a gestarse en ese momento. Más de 40 años después, los dos goles de Diego Maradona contra Inglaterra en el Mundial de México de 1986 -que luego Argentina ganaría- llevaron a que en Bangladesh encontraran en Argentina (y en Maradona y en la Selección de fútbol) un vengador para tantas atrocidades. Desde entonces nació el cariño y apoyo incondicional de Bangladesh a Argentina.

Pero no todo es fútbol, ni siquiera en épocas de Mundial. Y este viernes, 16 de diciembre, se conmemora una fecha patria muy importante en Bangladesh. Se trata de “El Día de la Victoria”, fecha en la que la, hace ya 51 años, Bangladesh logró su independencia de Pakistán. Precisamente el 16 de diciembre de 1971, el ejército pakistaní -que ocupaba el territorio de Bangladesh- firmó su rendición luego de una sangrienta guerra que se extendió durante casi 9 meses. Y es esta fecha la que los bangladesíes conocen -y celebran- como el “Día de la Victoria”.

En las redes sociales, los ciudadanos de este país tan hermanado con Argentina conmemoraron la fecha con mensajes emotivos, fotos y afiches. Y, por supuesto, no faltaron los mensajes de apoyo de argentinos saludando y celebrando con los bangladesíes. “Feliz ‘Día de la Victoria’ a mi querido país Bangladesh”, escribió en su cuenta de Twitter el bangladesí más “mendocino”, Robiul Hossain. Y entre las respuestas no faltaron saludos de mendocinos y argentinos, quienes ya conocieron a este representante de ventas que no se pierde ni un solo partido de “La Scaloneta” luego de sus notas con Los Andes. Robiul sigue y vive en tiempo real los partidos de la Selección Argentina, y sigue las novedades nacionales (de fútbol y no) por WhatsApp.

Un bangladesí explica la pasión de Bangladesh por Argentina: “No tienen una idea de cuánto los amamos”. Foto: Robiul Hossain

Además, en el grupode Fabebook “Fans argentinos de la selección de cricket de Bangladesh” -que nació durante el Mundial de Qatar 2022 y que permitió vincular a ciudadanos de aquel país con argentinos (actualmente tiene casi 190.000 miembros)-, los saludos de argentinos también han sido variados y muy agradecidos por los bangladesíes que comparten la sala virtual.

“El 16 de diciembre de 1971 obtuvimos nuestra libertad de Pakistán, derrotamos a los pakistaníes. Es un día memorable para nosotros, que fuimos parte de Pakistán y estuvimos peleando contra ellos durante casi 9 meses”, explica Robiul a Los Andes desde Sudáfrica, donde vive por asuntos laborales.

Publicaciones de argentinos saludando a Babgladesh por el "Día de la Victoria". Foto: Facebook.

Qué ocurrió el “Día de la Victoria” y cómo fue la guerra entre Bangladesh y Pakistán

Para comprender la importancia del “Día de la Victoria” en Bangladesh, hay que remontarse mucho más allá del 16 de diciembre de 1971. Mucho más atrás, incluso, que la época en que el territorio fue parte del Imperio Británico.

Fue el navegante y explorador portugués Vasco Da Gama de quien se tienen los primeros reportes de haber desembarcado en la región en el siglo XVI. Para ese entonces, la zona estaba controlada por los turcos y, tras la llegada de Vasco Da Gama, se creó el sultanato de Bengala y fue el primer enclave de colonia europea en la región. No obstante, en el siglo XVII fueron expulsados luego de la invasión de los mongoles.

El dominio británico no llegó al lugar sino hasta 1757 (mediados del siglo XVIII), cuando la Compañía Británica de las Indias Orientales -ya instalada en la región- tomó control de Bengala. Un siglo después ya se había instalado un virrey británico en el territorio y el dominio “calmo” de la Corona se mantuvo hasta mediados del siglo XX.

En la época de post guerra Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945) y luego de la ya mencionada Batalla de Singapur (1942), se produjo la retirada de los británicos del territorio, aunque no sin antes castigarlo y ganarse el odio de los habitantes del lugar . En 1947, todo el territorio de la India fue dividida y la región de Bengala (que integra Bangladesh) quedó dividida a raíz de las religiones de sus habitantes. Así las cosas, la zona occidental (oeste) se integró a la India, mientras que la parte oriental se anexó a Pakistán, con su capital en Daca. Geográficamente resulta difícil de entender, ya que Pakistán se encuentra al oeste de India, mientras que Bangladesh está al este, por lo que la decisión de anexar Bangladesh a Pakistán dejaba a todo el territorio de India en el medio.

A partir de 1952, con esta nueva división política y geográfica ya vigente, surgieron los primeros cortocircuitos. El nacimiento del movimiento “Por la Lengua Bengalí” hizo cada vez más evidente el malestar por el dominio pakistaní en la zona, corriente que se intensificó ya en los 60 con el surgimiento de los movimientos independentistas.

Las elecciones de 1970 fueron el momento bisagra, el quiebre. Sheikh Mujibur Rahman, candidato impulsado y surgido de los movimientos independentistas bengalíes ganó las elecciones, pero el régimen pakistaní le impidió asumir en su cargo. Desde entonces el malestar recrudeció, los enfrentamientos comenzaron a intensificarse y Sheikh Mujibur Rahman -quien había sido electo, aunque le impidieron que asumiera- declaró la independencia de Bangladesh en marzo de 1971. Además, este referente llamó al pueblo bengalí a alzarse contra el dominio de Pakistán en la zona.

El líder independentista fue arrestado por orden del presidente de Pakistán, y el propio mandatario atacó con violencia a la región y a quienes se alzaban en contra de ese país. Fue tal la convulsión que los separatistas bengalíes conformaron y fijaron su propio gobierno en Calcuta (India, en la zona limítrofe con Bangladesh). Del otro lado de la frontera, en territorio bangladesí -y aún bajo dominio de Pakistán- se desató la guerra de liberación de Bangladesh. Comenzó el 25 de marzo de 1971 -con un brutal genocidio perpetrado por las tropas pakistaníes y por orden de su presidente- y culminó el 16 de diciembre de 1971, con la rendición de las tropas de Pakistán y con el reconocimiento de la autonomía. Por esto es que se conoce al 16 de diciembre como “Día de la Victoria”.

Durante la guerra, la India apoyó a los independentistas de Bangladesh, aunque el espíritu de la batalla nació de la guerrilla popular y que quería independizarse de Pakistán.

La bandera de Bangladesh, un símbolo de los independentistas

La bandera de Bangladesh tiene un fondo de color verde intenso -que representa la abundancia de las tierras y la vegetación de ese territorio-, mientras que al frente y en el medio se destaca un círculo rojo. Si bien esta circunferencia representa al sol, también el color rojo remite a la sangre de los héroes de la independencia que perdieron la vida durante aquellos trágicos 9 meses.

En Bangladesh, durante la conmemoración número 51 del “Día de la Victoria”, hubo en las últimas horas visitas de ciudadanos al Monumento Nacional de Salvar y a otros memoriales que rinden homenaje a los mártires de la nación.