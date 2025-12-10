Detuvieron al exmandatario de Bolivia Luis Arce en plena investigación por el Fondo Indígena

Luis Arce fue detenido en La Paz en una causa por corrupción ligada al Fondo Indígena, en un operativo cuestionado por presuntas irregularidades.

El ex presidente boliviano Luis Arce quedó aprehendido en medio de una pesquisa por supuestos pagos indebidos del Fondo Indígena. La exministra María Nela Prada denunció fallas en el procedimiento y exigió información oficial, mientras Arce era trasladado por la fuerza a dependencias de la FELCC.

La detención del ex presidente de Bolivia Luis Arce generó conmoción política en La Paz después de que fuera aprehendido en el marco de una investigación por presunta corrupción relacionada con el manejo del Fondo Indígena. La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, fue quien confirmó el procedimiento y alertó sobre supuestas anomalías en la intervención del Ministerio Público.

Prada describió la acción como un “secuestro”, asegurando que Arce no recibió una notificación formal y que el operativo se llevó adelante sin presencia de familiares ni información oficial sobre el destino del exmandatario, según consignó la Agencia Noticias Argentinas. A través de sus redes sociales, denunció públicamente lo ocurrido y pidió explicaciones a las autoridades.

Tras conocer la situación, la exministra se trasladó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), organismo dependiente de la Fiscalía General del Estado. Allí le informaron que Arce habría sido conducido desde su detención en el barrio Sopocachi hacia esa dependencia, aunque no se proporcionaron mayores detalles.

La causa que motivó la aprehensión se remonta a la etapa en la que Arce se desempeñaba como ministro de Economía. La investigación sostiene que durante su gestión se habrían aprobado desembolsos del Fondo Indígena hacia cuentas particulares, entre ellas la de la ex diputada Lidia Patty, actualmente detenida de manera preventiva en un penal de mujeres de La Paz.