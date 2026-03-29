29 de marzo de 2026 - 12:32

Descubrimiento en Osaka: logran revertir el envejecimiento celular al desactivar una proteína clave

Al desactivar la proteína AP2A1 y usar el compuesto IU1, investigadores lograron que células humanas recuperen su división y reduzcan marcadores de deterioro.

Descubrimiento anti-age: aislan una proteína que provoca el envejecimiento acelerado.

Descubrimiento anti-age: aislan una proteína que provoca el envejecimiento acelerado.

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Por Cristian Reta

Investigadores de la Universidad de Osaka identificaron que la proteína AP2A1 actúa como un acelerador del envejecimiento celular. Este descubrimiento permite manipular este "interruptor" en laboratorio, logrando que células humanas senescentes recuperen funciones típicas de la juventud, como la división celular, abriendo una nueva puerta en la medicina regenerativa y el estudio de enfermedades crónicas.

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Cómo funciona la desactivación de AP2A1

Los experimentos demostraron que, si se reduce o silencia esta proteína, las células senescentes comienzan a encogerse y recuperan su actividad funcional. El signo más claro de este cambio fue el retorno a la división celular, un comportamiento que define a las células jóvenes y saludables. Por el contrario, al aumentar la presencia de AP2A1 en células jóvenes, el proceso de envejecimiento se aceleró de forma notable.

Para potenciar este efecto, el equipo utilizó un compuesto llamado IU1. Este actúa como un limpiador molecular que promueve el reciclaje interno de la célula, ayudando a eliminar las proteínas dañadas que obstruyen su funcionamiento. La combinación del bloqueo de AP2A1 con el uso de IU1 logró reducir de forma medible los marcadores biológicos asociados al paso del tiempo en el entorno controlado del laboratorio.

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Principales desafíos y riesgos de la regeneración celular

A pesar del entusiasmo que genera el hallazgo, los expertos advierten que un resultado en cultivos de laboratorio no se traduce automáticamente en un tratamiento para personas. Las células aisladas existen en un entorno simplificado, sin la influencia de hormonas, el sistema inmune o la inflamación sistémica que ocurre en un cuerpo real. Además, existe un riesgo crítico que debe manejarse con precisión absoluta:

  • Forzar la división celular es un arma de doble filo.
  • La división incontrolada de las células es el mecanismo principal detrás del desarrollo del cáncer.
  • La investigación debe esclarecer las dosis y la seguridad antes de cualquier aplicación clínica.
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El objetivo final de estas investigaciones no es alcanzar la inmortalidad, sino mantener tejidos con mayor capacidad de autorreparación. Esto permitiría reducir la carga de enfermedades crónicas vinculadas a la acumulación de daños, como la fragilidad ósea o trastornos neurodegenerativos, mejorando la calidad de vida a medida que pasan los años.

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