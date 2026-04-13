Decisión extrema en Bosnia: un cura no le dará la confirmación a los jóvenes que "no se esfuercen"

El sacerdote don Vinko Pulji anunció que ya no organizará horarios ni perseguirá a los chicos; ahora ellos deberán demostrar compromiso real para recibir el sacramento.

El sacerdote don Vinko Pulji, de Bosnia, no le dará la confirmación a los jóvenes que no se "esfuercen".

Un párroco de Gabela, un pequeño pueblo en la frontera de Bosnia y Herzegovina, sacudió las redes sociales con una advertencia tajante para los jóvenes y sus familias. Don Vinko Pulji decidió que ya no obligará a nadie a asistir a misa ni al vjeronauk, dejando la responsabilidad del sacramento exclusivamente en manos de los aspirantes.

La publicación del cura, realizada en el perfil oficial de la parroquia en Facebook, marca un antes y un después en la preparación para la confirmación. Según el sacerdote, el nivel de compromiso de los jóvenes estaba "por debajo de lo normal", lo que lo llevó a eliminar el sistema de seguimiento tradicional por uno basado en el interés propio.

Anuncio a los confirmandos en Gabela Un cambio radical en la responsabilidad del sacramento A partir de ahora, los candidatos deberán inscribirse por su cuenta para asistir a las actividades religiosas. La parroquia simplemente monitoreará quién cumple con el esfuerzo necesario y quién no. Pulji fue claro: "No se confirmará aquel que no se haya esforzado y no lo haya merecido". El objetivo no es solo evaluar a los chicos, sino también presionar a los padres para que se involucren más en la educación religiosa de sus hijos.

Uno de los puntos que más controversia generó fue su pedido de honestidad a quienes ven el sacramento como un trámite social. "Aquellos que planean romper con la Iglesia inmediatamente después de la confirmación, sean justos y no se confirmen", escribió el sacerdote en su posteo. Esta frase apunta directamente a la tendencia de usar la ceremonia religiosa como una excusa para festejos costosos y regalos materiales.

image El debate entre la fe y los regalos materiales Las reacciones en internet no se hicieron esperar. Si bien muchos comentarios apoyaron la firmeza del cura bajo consignas como "bravo" o "sin concesiones", otros criticaron la medida. Algunos usuarios señalaron que la confirmación se transformó en una forma de "capitalismo", donde lo más importante para el joven es recibir dinero o un scooter nuevo, perdiendo así toda dimensión espiritual.

image Por otro lado, voces críticas sugirieron que este enfoque podría alejar definitivamente a las nuevas generaciones de la fe. Sin embargo, para Pulji, el sistema actual de "rogar" por la asistencia de los jóvenes no funciona y prefiere una comunidad pequeña pero comprometida. La medida pone en jaque la costumbre de tratar los hitos religiosos como eventos de consumo masivo.