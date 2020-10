De madrugada y por su vecino: así se enteró el flamante Nobel de Economía que había ganado el premio

Hoy se conoció la noticia de que los economistas Paul Milgrom y Robert Wilson son los ganadores del Premio Nobel de Economía 2020 por su teoría de las subastas e invenciones de nuevos formatos de subastas.

Y si bien el galardón para ambos investigadores es una noticia muy importante en sí misma, la curiosa forma en la que uno de ellos recibió la novedad se transformó en el foco de las miradas –y algunas risas-.

Es que Milgrom y Wilson son vecinos y cuando desde la Real Academia Sueca de Ciencias quisieron comunicarles la novedad desde Estocolmo, solo pudieron contactar a Wilson y con su compañero la comunicación fue imposible.

Es así que en medio de la noche Wilson corrió hasta la vivienda de su colega y comenzó a tocar el portero con entusiasmo y alegría, secundado por su esposa.

Del otro lado del aparato su confundido compañero solo atinó a preguntar quién era, y este respondió: “Aquí Bob Wilson. Has ganado el Premio Nobel. Están tratando de contactarte pero no pueden. Parece que no tienen tu número”.

En tanto la esposa de Wilson también aportó un gracioso comentario al decirle que “les dimos tu número de celular. ¿Contestarás tu al teléfono?”.