Crimen familiar en Croacia: 15 años de cárcel para la madre que arrojó a su hija al río Sava

El Tribunal del Condado de Zagreb condenó a 15 años de prisión a una mujer por el crimen de homicidio agravado de su hija de tres años , a quien arrojó al río Sava en enero del año pasado. El caso, que se mantuvo bajo estricto secreto judicial, culminó tras el hallazgo del cuerpo a cientos de kilómetros de distancia.

La frialdad de la confesión telefónica inicial y el largo tiempo que tomó localizar los restos de la menor marcaron un proceso que mantuvo en vilo a la sociedad croata. El veredicto no sólo cierra un capítulo judicial doloroso, sino que reabre el debate sobre la protección de menores en situaciones de extrema vulnerabilidad familiar.

El 15 de enero del año pasado, el servicio de emergencias recibió una comunicación que descolocó a los operadores. La mujer, tras haber dejado caer a la pequeña al agua cerca del puente Jankomir , se comunicó voluntariamente para informar el suceso.

Durante la comunicación, los agentes intentaron instarla a realizar un rescate desesperado para salvar a la menor. Ante la pregunta de si podía intentar rescatar a la pequeña, la respuesta fue tajante: " No, se ahogó" . Estas grabaciones fueron piezas fundamentales para reconstruir los minutos posteriores al crimen durante el proceso judicial.

Inmediatamente, las autoridades locales iniciaron un operativo de búsqueda que se extendió durante semanas bajo condiciones climáticas difíciles. La incertidumbre sobre el paradero del cuerpo generó una angustia colectiva que traspasó las fronteras de la capital croata, mientras la mujer era arrestada y puesta bajo custodia preventiva.

El hallazgo a kilómetros de distancia y la sentencia final

La resolución del misterio sobre el paradero de la niña llegó recién en el mes de abril, tres meses después del incidente fatal. Su cuerpo fue localizado en el río Sava, pero en un lugar inesperado: cerca de Belgrado, en territorio de la vecina Serbia, lo que demuestra la fuerza de la corriente fluvial en esa época del año.

El juicio se desarrolló durante cuatro meses bajo un régimen de absoluta reserva para el público y la prensa. El tribunal decidió cerrar las puertas de la sala para resguardar la identidad de la víctima y proteger la integridad del resto de los familiares involucrados en la tragedia.

En el estrado declararon más de una decena de testigos, en su mayoría allegados al círculo íntimo de la mujer que prestaron testimonio a puerta cerrada. Aunque inicialmente ella se había declarado inocente tras ser trasladada a la Fiscalía del Estado, las pruebas recolectadas por los investigadores y su propia confesión inicial fueron determinantes.

Finalmente, el Tribunal del Condado de Zagreb dictaminó una pena de 15 años de cárcel. El fallo contempla el delito de homicidio agravado, considerando la especial indefensión de la víctima de tres años y el vínculo de protección que la unía con su madre, quien ahora deberá cumplir su condena tras el riesgo de reincidencia detectado en las pericias previas.