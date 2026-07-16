Control de testosterona: el test que anunciaron para soldados de más de 30 años

El Gobierno de Estados Unidos anunció, a través del secretario de Guerra, Pete Hegseth , la implementación de pruebas anuales para detectar deficiencia de testosterona en el personal de las Fuerzas Armadas mayor de 30 años , con el objetivo de garantizar que los soldados mantengan niveles considerados adecuados de la hormona y puedan alcanzar su máximo rendimiento.

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La iniciativa formará parte de los controles médicos obligatorios que realiza el personal militar y se enmarca en la política impulsada por Hegseth para elevar los estándares físicos dentro del Ejército estadounidense.

A través de un video publicado en la red social X, el funcionario sostuvo que, si bien el país invierte en armamento y tecnología, "la ventaja táctica más decisiva siempre será el combatiente individual".

"Tenemos el deber sagrado de mantener esa ventaja. Por ello, para cumplir con ese compromiso hoy, autorizo un nuevo programa de detección de deficiencia de testosterona para nuestro personal militar, garantizando que cuenten con los niveles adecuados de esta hormona para rendir al máximo de sus capacidades", afirmó.

Según explicó Hegseth, los militares de 30 años o más deberán someterse al examen una vez por año durante su revisión médica periódica. En tanto, el personal menor de esa edad podrá realizarse el estudio de forma voluntaria.

El secretario aclaró que, en caso de detectarse una deficiencia, la terapia de reemplazo de testosterona será completamente opcional.

Peter Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos.

"No buscamos mejorar artificialmente el rendimiento, sino restaurar y optimizar las capacidades naturales, proteger la longevidad y asegurar que cuenten con la base biológica necesaria para el combate", señaló.

Qué es la testosterona

La testosterona es la principal hormona sexual masculina y desempeña un papel fundamental en el desarrollo muscular, la densidad ósea, el deseo sexual y la producción de glóbulos rojos.

Niveles bajos de esta hormona pueden provocar fatiga, disminución de la masa muscular, pérdida de densidad ósea, reducción del apetito sexual, dificultades de concentración, cambios de humor y una mayor predisposición a la ansiedad y la depresión.

Esta adición a la revisión de salud obligatoria para todos los efectivos estadounidenses se inscribe en la cruzada de Hegseth por restaurar el "más alto estándar masculino" en un Ejército con nuevos requerimientos físicos para evitar soldados "gordos" y "barbudos".