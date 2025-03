Consiguió por U$D 20 un vestido de novia usado en Sex and the City y valuado en U$D 7.500

El vestuario de Sex and the City sigue siendo un referente cultural que no pierde su magia. El famoso vestido de novia de Carrie Bradshaw, uno de los símbolos de la serie, ha dado que hablar de nuevo después de que Ashley Cano, una seguidora de la serie, lo encontrara por casualidad en una tienda de segunda mano en Chicago. Y lo mejor de todo: ¡por menos de 20 dólares!

La historia comenzó cuando Ashley, mientras recorría la tienda en busca de alguna ganga, se topó con el icónico diseño de la marca Vera Wang, usado por Sarah Jessica Parker en la primera película de la franquicia. "Me estás vacilando. No me puedo creer que haya encontrado este vestido", expresó con asombro en su cuenta de TikTok, donde rápidamente la noticia se volvió viral con más de 10.000 "Me Gusta" y 500 comentarios.

image.png Sarah Jessica Parker usó el vestido de Vera Wang en una escena dentro de la trama de Sex and the City en 2008. Foto: captura de video. El vestido, que normalmente tiene un valor de más de 7.500 dólares, estaba a la venta por apenas 18,99 dólares. Aunque finalmente no fue el elegido para la boda en la película, se convirtió en un símbolo de elegancia después de ser utilizado en una sesión fotográfica para la revista Vogue.

A pesar de la emoción de la increíble compra, Ashley Cano no planeaba quedarse con el vestido. En sus publicaciones posteriores, Cano explicó que la necesidad económica la llevó a tomar una difícil decisión. "He estado un poco estresada por no poder pagar las facturas de mi abogado para poder divorciarme. Necesitaba un milagro, pero no pensaba que llegaría en forma de vestido de novia. No me quejo", confesó a sus seguidores.

Embed La decisión de poner a la venta el vestido generó opiniones divididas entre sus seguidores. "Ni loca lo vendo", dijo una usuaria de la rede social. Esa es mi talla. Si tuvera el dinero te lo compraría". No creo que sea el origial y menos por ese precio", dijo otra. Lo cierto es que Ashley se mantiene firme en que el traje es auténtico. "Solo necesita un lavado para mostrar todo su encanto", aseguró, sin dudar de la veracidad de su hallazgo.