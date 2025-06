Condenan a 8 años de prisión a un comediante de Brasil por sus bromas racistas, gordofóficas y pedófilas

Estos son los 12 países desde los que no se podrá viajar a Estados Unidos

La decisión establece además que las actividades de humor artístico no constituyen un "pase libre" para la comisión de delitos, así como la libertad de expresión no es pretexto para hacer comentarios odiosos, prejuiciosos y discriminatorios. El ejercicio de la libertad de expresión no es absoluto ni ilimitado y debe darse en un marco de tolerancia y sujeto a las restricciones que emanan de la propia ley.

En caso de conflicto entre el precepto fundamental de la libertad de expresión y los principios de dignidad humana e igualdad ante la ley, estos últimos deben prevalecer, aseguró la jueza federal Barbara de Lima Iseppi.

La defensa del comediante

En un comunicado, la defensa del comediante manifestó que la condena es un “triste capítulo para la libertad de expresión en Brasil". Y agregó: “Ver a un comediante condenado a sanciones equivalentes a las aplicadas a delitos como narcotráfico, corrupción u homicidio, por supuestos chistes contados en escena, nos causa profunda preocupación”.

"A pesar de este episodio, mantenemos plena confianza en el Poder Judicial nacional, al que se ha recurrido en numerosas ocasiones para garantizar los derechos y libertades individuales. La defensa informa que interpondrá el recurso correspondiente y confía en que esta injusticia se repare en segunda instancia", cierra el comunicado emitido por los abogados.