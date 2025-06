Invasión de jabalíes: el método que se volvió viral por su efectividad

Desde el sitio Bichos de Campo confirmaron que el video, aunque llamativo, no es falso. "Esas particulares trampas efectivamente existen, aunque no son masivas", aseguraron. El sistema consiste en cavar zanjas de más de dos metros y medio de profundidad alrededor de los cultivos, una técnica que se utiliza especialmente "en los campos linderos a la selva del Mato Grosso en Brasil".

Embed - técnica utilizada para proteger plantação de ações dos javalis selvagens. @messier15space técnica utilizada para proteger plantação de ações dos javalis selvagens. Minimal for news / news suspense(1169746) - Hiraoka Kotaro

Estas trampas buscan frenar el avance de los jabalíes, una especie exótica y sin depredadores naturales en la región, que suele moverse en manada y anidar en los maizales. “Para esta especie de chanchos salvajes […] es imposible saltar de un lado al otro y terminan quedando atrapados ahí”, explica la nota.

Sin embargo, su uso no está extendido. Un productor brasileño, a través de su cuenta de TikTok, explicó por qué no eligió este método: “Si no son demasiados los jabalíes que circulan, no vale la pena implementarlo”. En su caso, tiene otras plagas que atender y prefiere “perder algunas hileras de su maizal” antes que invertir en esta infraestructura.

Otro usuario, también desde Brasil, mostró cómo en el estado de Paraná estas zanjas “desembocan en una gran fosa de la que puede luego extraerse a los animales vivos y comercializarlos”. No obstante, “no hay registros de que algo similar, o a esa escala, se haya implementado en el interior productivo de nuestro país”, señalaron desde Bichos de Campo.

En Argentina, caza permitida y métodos tradicionales

Mientras tanto, en varias provincias argentinas ya se habilitó la caza plaguicida como forma principal para controlar la especie. Junto a las trampas y jaulas tradicionales, esta sigue siendo la estrategia más aplicada para frenar la expansión del jabalí europeo.

La técnica brasileña, aunque efectiva, implica una inversión considerable: maquinaria especializada, mantenimiento constante y una extensión mínima de varios kilómetros. Por eso, y a pesar del interés que despertó el video viral, la opción aún no ha sido adoptada de forma concreta en el agro nacional.