Empresarios del agro local alertaron por la fuerte caída de la actividad

En este marco, los principales reclamos tuvieron que ver con el fuerte atraso del tipo de cambio y con los altos costos en dólares; situación que impacta en bajas ventas y altas tasas de financiamiento. Pese a esto, los empresarios apostaron porque la mejora a nivel macroeconómico llegue al sector de la producción aunque anticiparon un segundo semestre complejo. Por otro lado, en Mendoza destacaron la importancia de que la minería aporte a la economía general debido a que no solo puede convivir con la agroindustria sino potenciarla.

Juan Ignacio Losada, gerente industrial de Agrinet –una empresa que fabrica malla antigranizo- explicó que este ha sido uno de los “peores años” para el mercado de Mendoza. Esto, pese a que la provincia dejó de tener lucha antigranizo y que se ofrecieron líneas de financiamiento subsidiadas para incorporar malla en los distintos sectores productivos. “Al productor no le interesa si hay lucha o no para protegerse sino que mira la cuenta económica que no le ha rendido al final del día”, señaló Losada. En este marco, observó que las tasas reales de los créditos fueron altas tanto para la producción como para las bodegas exportadoras.