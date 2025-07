Concejal se postuló y ganó un cargo público que ofrecía el área que él mismo dirige

La plaza en cuestión forma parte de una bolsa de contratación temporal financiada por la Diputación de Sevilla , con incorporación inmediata . Aunque Angulo aclaró que no se cuestiona la preparación del edil, advirtió: "Estaríamos supuestamente en un caso de dudosa legalidad y de corrupción ética , ya que se obvia por completo el principio de igualdad necesario para este puesto de trabajo, donde se otorga con 7 puntos sobre 10 el resultado de la entrevista, primando así el criterio subjetivo sobre cualquier otra consideración

El descargo del concejal

Por el revuelo, Valle Hormigo publicó un video de más de ocho minutos donde respondió a las acusaciones. "Yo no he hecho nada malo, ni he hecho daño a nadie, aseguró e insistió "la gente debe saber la verdad" y reivindicó que "la política de este pueblo tiene que ser más honrada, más digna".

"He hecho todo lo que está en mi mano para que los moriscos y moriscas disfrutéis... Es una falacia y una mentira que eso se obtenga así", sentenció, defendiendo que accedió "como cualquier otro ciudadano".