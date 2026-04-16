Compró un Peugeot nuevo para estar tranquilo, se rompió a los 2400 km y el taller le quiso cobrar una fortuna por el reemplazo

El damnificado logró obtener un vehículo sin costo tras negarse a pagar el alquiler diario que pretendía el taller mientras reparaban la caja de cambios de su unidad.

Un conductor belga de 50 años decidió cambiar su histórico BMW por un Peugeot híbrido buscando mayor tranquilidad y economía. Sin embargo, apenas once meses después de recibirlo, el vehículo sufrió una falla crítica en la caja de cambios con solo 2400 kilómetros recorridos, desatando un inesperado conflicto con el servicio técnico oficial.

El hombre recibió su unidad el 1 de abril de 2025. Durante los primeros meses, el desempeño del auto fue satisfactorio, pero la decepción llegó de forma repentina cuando el vehículo dejó de pasar las marchas correctamente en medio de un trayecto. El conductor se vio obligado a circular a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora con el motor a revoluciones muy altas para poder llegar a su destino, ya que incluso la marcha atrás había dejado de funcionar.

image Un diagnóstico alarmante y una oferta abusiva del taller Al llevar el vehículo al taller, los técnicos confirmaron que era necesario reemplazar la caja de cambios completa a pesar del bajísimo kilometraje. Aunque la reparación estaba cubierta por la garantía de fábrica, el establecimiento le propuso al cliente un coche de sustitución por un valor de 40 euros diario,. El usuario recordó que, según los términos de su contrato de garantía, este servicio de movilidad debería ser totalmente gratuito para el cliente.

La situación se volvió todavía más tensa cuando los trabajos de reparación se extendieron por tres semanas, superando la estimación inicial que había dado el taller. El propietario se negó rotundamente a aceptar el cargo diario de alquiler y, tras una serie de reclamos e insistencias firmes, logró que el concesionario le entregara un modelo de gama inferior sin costo alguno durante el tiempo de espera.

image Cuyomotor La drástica decisión del dueño del auto Esta mala experiencia con el servicio posventa terminó por quebrar la confianza del hombre en la marca francesa. A pesar de haber solucionado el inconveniente mecánico sin costo directo por las piezas, el desgaste emocional y el intento de cobro inicial lo llevaron a tomar una decisión drástica: vender el coche lo antes posible para evitar futuros problemas similares con el concesionario. El caso resalta la importancia de conocer los alcances de las garantías ante componentes mayores.