10 de febrero de 2026 - 23:00

Colombia: Gustavo Petro denunció una amenaza de atentado

El mandatario afirmó que el vuelo fue desviado hacia mar abierto tras detectarse una amenaza y anunció medidas de seguridad más estrictas.

Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Foto:

Por Redacción

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este martes que su helicóptero debió modificar la ruta prevista hacia la costa luego de que las autoridades detectaran una amenaza de atentado en su contra.

Durante una reunión del Consejo de Ministros en la ciudad de Montería, el mandatario relató el episodio y aseguró: “Salimos a mar abierto cuatro horas y llegué donde no tenía que llegar, pero llegué y vengo así”.

En el mismo marco, Petro informó que ordenó el retiro de un general de la Policía, a quien acusó de haber intentado introducir sustancias psicoactivas en su vehículo con el objetivo de vincularlo al narcotráfico y entorpecer una visita oficial a Estados Unidos.

Según consignó la agencia Xinhua, el presidente afirmó que estos episodios lo colocan en una clara “situación de alarma”, lo que lo obligó a reforzar las medidas de seguridad, tanto para su protección personal como para la de su familia.

Petro recordó además que desde su llegada al poder en 2022 denunció en reiteradas oportunidades que una “junta del narcotráfico”, integrada por mafias de distintos países, intentó asesinarlo de diversas maneras.

