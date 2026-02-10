Colombia: Gustavo Petro denunció una amenaza de atentado

El mandatario afirmó que el vuelo fue desviado hacia mar abierto tras detectarse una amenaza y anunció medidas de seguridad más estrictas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este martes que su helicóptero debió modificar la ruta prevista hacia la costa luego de que las autoridades detectaran una amenaza de atentado en su contra.

Durante una reunión del Consejo de Ministros en la ciudad de Montería, el mandatario relató el episodio y aseguró: “Salimos a mar abierto cuatro horas y llegué donde no tenía que llegar, pero llegué y vengo así”.

El presidente de Colombia denunció que pasó dos días huyendo para evitar que lo mataran. No aterrizó por riesgo de ataque, temió disparos contra el helicóptero donde viajaba con sus hijos y tuvo que desviarse al mar durante cuatro… En el mismo marco, Petro informó que ordenó el retiro de un general de la Policía, a quien acusó de haber intentado introducir sustancias psicoactivas en su vehículo con el objetivo de vincularlo al narcotráfico y entorpecer una visita oficial a Estados Unidos.

Según consignó la agencia Xinhua, el presidente afirmó que estos episodios lo colocan en una clara “situación de alarma”, lo que lo obligó a reforzar las medidas de seguridad, tanto para su protección personal como para la de su familia.