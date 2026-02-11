11 de febrero de 2026 - 09:20

Masacre en Canadá: al menos diez muertos tras un tiroteo en una escuela

El ataque ocurrió este martes en la localidad de Tumbler Ridge. Entre los fallecidos se encuentra el agresor, quien se habría quitado la vida. Hay más de 25 heridos.

Por Redacción Mundo

Una tragedia sin precedentes sacudió este martes a la pequeña localidad de Tumbler Ridge, en el oeste de Canadá. Al menos diez personas perdieron la vida y más de una decena resultaron heridas tras un tiroteo iniciado en una escuela secundaria local. Según confirmó la Policía Montada de Canadá (RCMP), el presunto autor de los disparos también falleció en el lugar.

El ataque comenzó alrededor de las 13:20 hora local (20:20 GMT). La policía recibió múltiples alertas sobre un "tirador activo" en la escuela secundaria del municipio que tiene una población de apenas 2.400 habitantes y estpa situada a unos 1.150 kilómetros al noreste de Vancouver.

Al ingresar al establecimiento para neutralizar la amenaza, los agentes se encontraron con una escena devastadora. Seis víctimas fueron halladas sin vida dentro de la escuela, dos cuerpos fueron localizados en una vivienda cercana al predio escolar y una novena víctima falleció mientras era trasladada de urgencia hacia un hospital.

El décimo fallecido es el atacante, cuyo cuerpo fue encontrado dentro del centro educativo con heridas que, según los informes preliminares, habrían sido autoinfligidas.

El estado de los heridos

El centro médico local informó que está atendiendo a 25 personas por diversas lesiones, mientras que otros dos pacientes fueron evacuados en helicóptero hacia centros de mayor complejidad con heridas de extrema gravedad.

La Policía Montada aseguró que el resto de los estudiantes y el personal docente fueron evacuados de manera segura. Actualmente, los agentes realizan registros en casas y propiedades linderas para descartar la existencia de más víctimas, aunque ya se ha confirmado que no se buscan otros sospechosos.

El mensaje del primer ministro canadiense

El primer ministro canadiense, Mark Carney, manifestó su profundo dolor a través de sus redes sociales tras conocerse la matanza: "Estoy devastado por los terribles tiroteos de hoy en Tumbler Ridge. Mis plegarias y más profundas condolencias están con los familiares y amigos de quienes han perdido a seres queridos en estos actos de violencia", expresó el mandatario en un mensaje en la plataforma X.

