Cierran un cementerio por un socavón de 8 metros de diámetro en el ingreso

El municipio del cantón de Portovelo, en Ecuador, prohibió el acceso al cementerio donde se registró un socavón. No es la primera vez que sucede.

En Ecuador, un socavón de 8 metros de diámetro obligó el cierre preventivo de un cementerio. El hundimiento se produjo a la altura del ingreso principal del lugar.

Se trata del cementerio del cantón (departamento) Portovelo, en la provincia ecuatoriana de El Oro. Ahora las autoridades locales investigan si el pozo fue causado por lluvias o por actividades mineras.

La alcaldesa de Portovelo, Yulissa Aguilar, fue quien brindó detalles del fenómeno que ahora es investigado. Cabe mencionar que la zona afectada es considerada un epicentro del procesamiento de oro en Ecuador.

En ese sentido, este no es el primer incidente de este tipo que afecta al cementerio. Anteriormente se han registrado hundimientos en diferentes sectores del lugar.

Las autoridades locales aguardan por el informe técnico de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), para determinar las causas y posibles responsabilidades. Mientras tanto, por seguridad, el acceso al cementerio permanece restringido y se recomienda a la población evitar acercarse a la zona hasta nuevo aviso.

Informe del socavón en el cementerio del cantón Portovelo
El cantón Portovelo forma parte de una región donde la minería ilegal y el lavado de oro constituyen problemas críticos. Así surge de las investigaciones del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) y la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC).

