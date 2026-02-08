8 de febrero de 2026 - 11:17

China frenó el desierto de Gobi con árboles, pero secó los acuíferos y desató una crisis hídrica

Lo que parecía la solución definitiva contra el desierto se convirtió en una trampa hídrica. Conocé cómo los árboles mal elegidos están secando a las comunidades locales.

China generó escasez de agua al intentar revivir el desierto de Gobi.

Por Cristian Reta

Lo que comenzó como una gesta histórica para detener al desierto de Gobi se ha transformado en una advertencia global. China cubrió de verde miles de hectáreas, pero el plan falló: los árboles están succionando el agua de los suelos y agotando los acuíferos, dejando a las comunidades en una crisis hídrica inesperada.

La idea original era simple y poderosa: construir una "Gran Muralla Verde" para contener la arena del desierto, capturar carbono y transformar regiones áridas en corredores llenos de vida. Durante décadas, las imágenes satelitales mostraron que el avance del desierto se contenía y el mapa se volvía verde, lo que fue presentado como un modelo mundial contra el cambio climático.

image

Sin embargo, el éxito visual ocultaba un problema invisible bajo la tierra. El bosque no planificado comenzó a competir directamente con las personas por el recurso más valioso, alterando el ciclo hidrológico de regiones enteras.

El error de cálculo: especies que "beben" el agua de la gente

El problema central radica en la elección de las especies. China plantó árboles no autóctonos de rápido crecimiento, seleccionados más por la velocidad para "llenar los gráficos" que por su adaptación al ecosistema local. Estas especies tienen un apetito voraz por el agua, extrayendo grandes volúmenes del suelo y de los acuíferos para devolverlos a la atmósfera mediante la evapotranspiración.

image

Como consecuencia, entre 2001 y 2020, las regiones del este y noroeste de China experimentaron una reducción drástica del agua dulce disponible. Las raíces profundas de estos monocultivos industriales capturaron el agua de las capas inferiores, secando los acuíferos de las comunidades agrícolas que dependían de ellos para su subsistencia y el suministro de alimentos.

Incluso los patrones de lluvia se vieron alterados. Al interferir con el ciclo hidrológico, el bosque provocó que el agua siga circulando pero caiga en lugares diferentes, a menudo lejos de donde más se necesita.

África y el modelo que sí funciona: el mosaico comunitario

Al otro lado del planeta, la Gran Muralla Verde de África está aprendiendo de estos errores. En lugar de una línea continua de árboles industriales, el proyecto africano se ha rediseñado como un mosaico de intervenciones que pone a las personas en el centro de la ecuación.

image

Este enfoque prioriza:

  • La regeneración natural asistida y el uso de especies nativas adaptadas.
  • La gestión del agua y técnicas de recolección de lluvia.
  • La integración del bosque con la agricultura y el pastoreo local.
  • El protagonismo de las comunidades para crear empleos verdes y asegurar ingresos.

La lección es clara: la reforestación es una ciencia de precisión, no un acto simbólico para la foto. El éxito de un proyecto no se mide en hectáreas cubiertas, sino en agua disponible y comida en la mesa para quienes viven en el territorio. China demostró la fuerza de un Estado para ejecutar megaproyectos, pero también los riesgos de tratar a la naturaleza como una fábrica estandarizada.

