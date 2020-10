Viña del Mar ya avanza en un protocolo para playas para el verano - Gentileza / Agencia Uno

Chile elimina la cuarentena para ingresar al país: solamente pide PCR negativo

El país vecino ya no exige un aislamiento de dos semanas si la persona demuestra que no tiene Covid-19. Sin embargo, la frontera continúa cerrada y no hay transporte, a dos meses del inicio del verano.